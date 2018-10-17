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Belçika\'da Emeklilik Reformunu Ve Çalışma Koşullarını Protesto Eden 500\'ü Aşkın Polis, Ab Liderler Zirvesi Günü Hastalık İzni Kullandı

Brüksel, 17 Ekim 18 (.): Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de 500\'ün üzerinde polis, çalışma koşulları ve emeklilik şartlarını, AB Liderler Zirvesi günü hastalık izni kullanarak protesto etti.

Belçika\'da Emeklilik Reformunu Ve Çalışma Koşullarını Protesto Eden 500\'ü Aşkın Polis, Ab Liderler Zirvesi Günü Hastalık İzni Kullandı

Brüksel, 17 Ekim 18 (.): Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de 500\'ün üzerinde polis, çalışma koşulları ve emeklilik şartlarını, AB Liderler Zirvesi günü hastalık izni kullanarak protesto etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 15:18
Belçika\'da Emeklilik Reformunu Ve Çalışma Koşullarını Protesto Eden 500\'ü Aşkın Polis, Ab Liderler Zirvesi Günü Hastalık İzni Kullandı

 

Brüksel, 17 Ekim 18 (.): Belçika\'nın başkenti Brüksel\'de 500\'ün üzerinde polis, çalışma koşulları ve emeklilik şartlarını, AB Liderler Zirvesi günü hastalık izni kullanarak protesto etti.

Brüksel Emniyet Sözcülüğü, şehirde çalışan toplam 2 bin 600 polisin 500\'den fazlasının AB Liderler Zirvesi gününde hastalık izni kullandığını açıkladı.

Belçika yasalarına göre, polisler grevdeyken göreve geri çağrılabiliyor. Polisler bu engeli aşmak için greve gitmek yerine hastalık izni kullanıyor.

Hükümetin emeklilik yaşını yükselten, kıdem tazminatlarını ve ücretli hastalık izinlerini düşüren reform paketini protesto eden polisler, çalışma koşullarının da düzeltilmesini talep ediyor.

AB Komisyonu, AB Konseyi, Avrupa Parlamentosu (AP) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Brüksel\'de, her yıl çok sayıda liderler zirvesi düzenleniyor.

İhtiyaç duyulduğunda zirvelerin güvenliği için Brüksel polisine diğer şehirlerden takviye yapılabiliyor.

(AA/TUĞ/HA)

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