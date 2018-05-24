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Belçika Polisi Devriyede ve Operasyonda Vücut Kamerası Kullanabilecek...

Belçika'da yarın yürürlüğe girecek bir yasanın ardından polis devriye gezerken ve operasyona giderken vücut kamerası kullanabilecek. 

Belçika Polisi Devriyede ve Operasyonda Vücut Kamerası Kullanabilecek...

Belçika'da yarın yürürlüğe girecek bir yasanın ardından polis devriye gezerken ve operasyona giderken vücut kamerası kullanabilecek. 

24 Mayıs 2018 Perşembe 11:09
Belçika Polisi Devriyede ve Operasyonda Vücut Kamerası Kullanabilecek...

: Belçika'da yarın yürürlüğe girecek bir yasanın ardından polis devriye gezerken ve operasyona giderken vücut kamerası kullanabilecek. 

Mevcut yasal düzenleme uyarınca sadece gerekli izinler alındıktan sonra ve ciddi güvenlik tehdidi bulunan durumlarda vücut kamerası kullanabilen polise, yeni yasayla tüm operasyonlarda vücuduna ve aracına görünebilir şekilde kamera takma imkanı sağlanacak. 

Yeni yasa uyarınca polisin çok ciddi bir güvenlik tehdidi bulunmadığı müddetçe kamerasını açmadan önce karşısındakine bilgi vermesi gerekiyor. 

OLAYLARA AÇIKLIK GETİRECEK

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Polis sendikası Sypol.be yeni yasayı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Sendika, polisin taktığı vücut kamerasının geçen hafta polis takibine alınan sığınmacı kamyonetinde bir çocuğun polis kurşunuyla vurulması gibi olaylara açıklık getirilmesine yardımcı olacağını kaydetti. 

Sığınmacı çocuğun polis kurşunuyla vurulması Belçika genelinde büyük yankı uyandırarak polis faaliyetlerinin mercek altına alınmasına yol açtı.

Çocuğu vuran polis olayda kasıt olmadığını savunsa ve çok üzüldüğünü belirtse de Belçika toplumunda polisin hangi durumlarda ateş açmasının doğru olduğu yönünde yoğun bir tartışma yürütülüyor.

Geçen hafta Belçika'nın Namur kenti yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti takibe alan polisin, aracın durmaması sonucu ateş açtığı duyurulmuştu. Başka bir araca çarparak duran kamyonette 30 sığınmacının yanı sıra 2 yaşında bir kız çocuğunun cesedine ulaşılmıştı. Otopsi sonuçları çocuğun, yanağına isabet eden bir polis kurşunu sonucu hayatını kaybettiğini ortaya çıkarmıştı.

Son Güncelleme: 24.05.2018 14:39
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