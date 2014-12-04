Belçika Parlamentosunda Filistin'i Tanıma Hazırlığı

Belçika'da koalisyon partilerinin, parlamentodan Filistin'in "uygun zamanda tanınmasını" tavsiye eden bir kararı geçirmek konusunda anlaştığı iddia edildi.

Fransızca yayın yapan Le Soir gazetesi, hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, parlamentodan gelecek hafta çıkması beklenen kararın ardından hükümetin Filistin'i tanımak konusunda "çok fazla beklemeyeceğini" yazdı.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Didier Reynders, basına yaptığı açıklamada, "Belçika uzunca bir süredir Filistin devletini tanımaktan yana" diyerek, bu yönde bir tasarının parlamentoda görüşüleceğini doğruladı.

Reynders, önümüzdeki günlerde parlamentonun bu konudaki görüşünü ortaya koymasının ardından muhtemel bir tanımanın zamanlamasına hükümetin karar vereceğini belirtti.

Didier Reynders, Filistin'in tanınmasında AB içinde koordinasyondan yana olduğunu dile getirdi.

İsveç 30 Ekim'de Filistin'i tanıyan ilk AB üyesi olmuştu. Polonya, Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Slovakya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Malta olmak üzere diğer 8 ülke ise AB üyelikleri öncesinde Filistin'i tanımışlardı.

İsveç'in Filistin devletini tanıma kararının ardından İngiltere, İrlanda, İspanya ve Fransa parlamentolarında onaylanan bağlayıcı olmayan kararlarda, hükümetlerden aynı adımı atmaları istenmişti.