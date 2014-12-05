Belçika Parlamentosu Filistin Devletini Tanımaya Hazırlanıyor

FLAMAN HRİSTİYAN DEMOKRATLAR MİLLETVEKİLİ YÜKSEL: "AVRUPA KAMUOYU FİLİSTİN KONUSUNDA ARTIK DAHA HASSAS"

Belçika'da merkez sağ koalisyon hükümetini oluşturan Valon Liberaller (MR), Flaman Liberaller (Open VLD), Flaman Hristiyan Demokratlar (CD&V) ve Flaman Milliyetçi (NV&A) partilerinin üzerinde mutabık kaldığı, Filistin'in tanınması yönündeki karar tasarısının, gelecek hafta parlamentoda görüşülmesi planlanıyor.

Muhalefet partilerinin de sıcak baktığı, hükümete Filistin'i tanıma çağrısı yapacak kararın, parlamentoda büyük oy farkıyla kabul edilmesi bekleniyor,

Karar tasarısı üzerinde çalışan milletvekillerinden CD&V'li Veli Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Avrupa kamuoyu Filistin konusunda artık daha hassas" dedi.

Yüksel, İsrail'in son Gazze saldırısı, Avrupa'dan bölgeye gönderilen yardımların sürekli engellenmesi ve AB tarafından finanse edilen altyapı ve tesislerin İsrail saldırılarında hedef alınmasının, kamuoyunda bir duyarlılık oluşturduğu ve parlamentolardaki girişimlerin bunun sonucu olduğunu anlattı.

Yüksel, parlamento gündemine getirecekleri karar tasarısında hükümete "uygun zamanda Filistin'i tanıma" çağrısı yanında, bu konuda AB üyelerinin koordinasyon içinde hareket etmesine ihtiyaç duyulduğu, Filistin devleti için Gazze dahil 1967 sınırlarının esas alınacağı, Filistin'in tanınmasıyla barış müzakerelerinde eşit zemin sağlanmış olacağı ve Filistin devletinin yaşayabilirliğinin desteklenmesi gereği gibi unsurların öne çıkacağını ifade etti.

İsveç, 30 Ekim'de Filistin'i tanıyan ilk AB üyesi olmuştu. Polonya, Romanya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Slovakya, Kıbrıs Rum yönetimi ve Malta ise AB üyelikleri öncesinde Filistin'i tanımışlardı.

İsveç'in Filistin devletini tanıma kararının ardından İngiltere, İrlanda, İspanya ve Fransa parlamentolarında onaylanan bağlayıcı olmayan kararlarda, hükümetlerden aynı adımı atmaları istenmişti. Belçika'nın ardından Danimarka, Finlandiya, Portekiz, İtalya ve Lüksemburg'un da önümüzdeki aylarda parlamentolarından benzer tasarıları geçirmeleri bekleniyor.

Avrupa Parlamentosu da Sosyalistler ve aşırı solun desteklediği Filistin'in tanınmasına yönelik karar tasarısını, bu ay ortalarında oylayacak.