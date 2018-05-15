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Belçika, İsrail'in Brüksel Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı!

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Belçika, İsrail'in Brüksel Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı!

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

15 Mayıs 2018 Salı 15:54
Belçika, İsrail'in Brüksel Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına Çağırdı!

Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Frankel'ın bir radyo kanalında Gazze sınırında şehit edilen kişileri "terörist" olarak nitelendirmesinin ardından İsrailli Büyükelçi Frankel, Belçika Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

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Konuya ilişkin açıklama yapan Reynders, "Birçok şeyi duyabiliriz ancak bunun da bir sınırı var." ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakanı Charles Michel de Frankel'in "Her insanın ölümünden dolayı üzüntü duyuyorum, sınırda hayatını kaybeden 55 teröristin ölümünden bile." ifadesi karşısında şoka girdiğini açıklamıştı.

Son Güncelleme: 15.05.2018 20:19
Anahtar Kelimeler:
BelçikaİsrailBüyükelçi
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