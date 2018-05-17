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Belçika-İsrail İlişkileri Geriliyor...

İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel, İsrail askerlerinin Gazze'deki katliama ilişkin tartışmalı açıklamaları sonucu Belçika Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ardından sözünün arkasında durduğunu belirterek ikili ilişkileri germeye devam ediyor.

Belçika-İsrail İlişkileri Geriliyor...

İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel, İsrail askerlerinin Gazze'deki katliama ilişkin tartışmalı açıklamaları sonucu Belçika Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ardından sözünün arkasında durduğunu belirterek ikili ilişkileri germeye devam ediyor.

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:15
Belçika-İsrail İlişkileri Geriliyor...

İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Simona Frankel, İsrail askerlerinin Gazze'deki katliama ilişkin tartışmalı açıklamaları sonucu Belçika Dışişleri Bakanlığına çağrılmasının ardından sözünün arkasında durduğunu belirterek ikili ilişkileri germeye devam ediyor.
Belçika ulusal basınında yer alan haberlere göre, Gazze sınırında, aralarında çocuk ve bebeklerin de bulunduğu şehitleri "terörist" olarak nitelendiren Frankel, sözünün arkasında durduğunu açıkladı.
Frankel, "Öyle görünüyor ki Belçika Dışişleri Bakanlığı bir büyükelçiyi çağırdığında onun yaramazlık yapmış bir çocuk gibi davranıp, başını öne eğip, cevap vermemesini bekliyor. Belçika'ya gereken cevabı verdim. Onlara tek taraflı tutumlarının barışa katkı sağlamadığını sert bir şekilde söyledim." açıklamasında bulundu. 
İsrailli büyükelçinin "Her insanın ölümünden dolayı üzüntü duyuyorum, sınırda hayatını kaybeden 55 teröristin ölümünden bile." şeklindeki tartışmalı ifadesi ülke genelinde büyük tepki toplamıştı. 
Belçika Başbakanı Charles Michel, bu ifade karşısında şoka girdiğini ifade etmiş ve bunun kabul edilemez olduğunu söylemişti.

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Belçika'nın iktidar ve muhalafet partileri de benzer şekilde tepki göstererek Frankel'in Dışişleri Bakanlığına çağrılmasını istemişti. Bunun üzerine Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, İsrail büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak ülkesinin Gazze sınırındaki katliama ilişkin tutumunu netleştirmiş ve açıklama talep etmişti.
Belçika'nın ardından Lüksemburg'a da akredite olan Frankel, Lüksemburg Dışişleri Bakanlığına da çağrılmıştı.
İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit olmuş, en az 3 bin kişi yaralanmıştı.
 


Son Güncelleme: 17.05.2018 21:01
Anahtar Kelimeler:
BelçikaİsrailGelirim
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