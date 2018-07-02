Belçika'dan tarihi geri dönüş! Belçika: 3 - Japonya: 2

Dünya Kupası son 16 turu maçında Japonya ile Belçika karşılaştı. Belçika, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Japonya karşısında 3-2 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Belçika'ya tur biletini getiren gol 90+4'te Chadli attı.

Belçika 2-0 yenik duruma düştüğü maçta müthiş bir geri dönüşe imza attı ve sahadan 3-2 galip geldi. Belçika çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.



İlk yarısında gol sesi çıkmayan maçın ikinci yarısına Japonya müthiş başladı. 48'de Haraguchi takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra da İnui harika bir gole imza atarak Japonya'yı 2-0 öne geçirdi.



Belçika 69. dakikada Vertonghen'in golüyle farkı bire indirdi. Belçika 2-0'dan geri döndü, 74. dakikada oyuna sonradan giren Fellaini eşitlik golünü attı.



90+4'te Chadli sahneye çıkan Chadli skoru 3-2'ye getirdi ve Belçika geriden geldiği maçta tur biletini cebine koydu.Belçika çeyrek finalde Brezilya'nın rakibi oldu.