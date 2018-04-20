Belçika'dan Suriye'ye Yasaklı Kimyasal Madde İhracı İddiası

Belçika'da üç şirketin, gerekli izinleri almadan Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek yasaklı kimyasal madde ihraç ettiği iddiası, gözleri Belçika hükümetine çevirdi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Belçika hükümetinin, Suriye'ye gerekli izinleri almadan 2014-2016 yıllarında, aralarında kimyasal silah yapımında da kullanılabilen yüklü kimyasal madde ihracatı yapan üç Flaman şirket hakkında nasıl bilgi sahibi olmadığı özellikle muhalefet tarafından sorgulanmaya başladı.

Tartışmaların yaygınlaşması üzerine Bel RTL radyosuna konuşan Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, üç şirket hakkında başsavcılığın dava açtığını belirterek, "Bu bilgiler gazeteciler ya da muhalefet tarafından ortaya çıkarılmış bilgiler değil. Belçika devletinin başsavcılığı davayı açtı, yani Belçika devleti bu üç şirketin üzerine gidiyor." açıklamasında bulundu.

Şirketler hakkındaki davanın 15 Mayıs'ta görüleceğini hatırlatan Reynders, "Sorumlular cezalandırılacaktır." dedi.