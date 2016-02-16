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Belçika'da Türk Anne Dehşeti

8 yaşındaki oğlunu...

Belçika'da Türk Anne Dehşeti

8 yaşındaki oğlunu...

16 Şubat 2016 Salı 07:26
Belçika'da Türk Anne Dehşeti
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Cani anne oğlunu önce boğdu sonra boğazını kesti
Brüksel'de Türk anne, 8 yaşındaki oğlunu boğup boğazını keserek öldürdü. Cansız bedenini valize koyduğu oğlunu yakındaki parka gömen anne yakalandı


Belçika’nın başkenti Brüksel’de, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Schaerbeek’te korkunç bir cinayet işlendi. Henüz 8 yaşındaki oğlu İbrahim’i boğduktan sonra boğazını kesen ve cesedini bir valizle yakındaki bir parka gömen anne Türk kökenli çıktı.

GÖZLERİNDE ‘ŞEYTANI GÖRDÜM’
Kan donduran cinayet, geçtiğimiz cumayı cumartesiye bağlayan gece, yerel saatle 04.00 civarında, Paul Deschannel Caddesi’ndeki parktan geçen bir kişinin, valizi fark ederek polisi araması üzerine ortaya çıktı. Valizi açınca dehşete düşen polis, kısa sürede cansız küçüğün kimliğini belirledi ve anne yakalandı. Polisteki ifadesinde “Gözlerinde şeytanı gördüm” diyerek cinayeti itiraf eden ve uzun süredir psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen 33 yaşındaki Mihrab Yelman, tutuklanarak Berkendael Cezaevi’ne gönderildi. Cinayet, polis birimlerinde de bir iç soruşturma başlatılmasına neden oldu.

KOCASI ‘CİHAT’ İÇİN SURİYE’DE
Çünkü polisin, komşuların şikâyeti üzerine cinayetten birkaç saat önce ailenin yaşadığı Rue Van Hove’deki apartman dairesine geldiği, ancak aykırı bir durum tespit edilememesi üzerine işlem yapmadan döndüğü anlaşıldı. Aynı gece cinnet getiren Yelman’ın oğlu İbrahim’i öldürmesi, olayda polisin ihmali olup olmadığı sorularını da beraberinde getirdi.
Ailenin yakınları da Yelman’ın durumu konusunda yetkilileri defalarca uyardıklarını, ancak bir sonuç alamadıklarını belirttiler. Anne Yelman’ın İslam’ı seçen Belçikalı eşi David Djanga’nın da, cihatçıların safında savaşmak üzere Suriye’ye gittiği belirlendi.
Hürriyet'ten Güven Özalp'in haberine göre yakınları, Yelman’ın da Türkiye üzerinden Suriye’ye geçme niyetinde olduğunu iddia ederken, ailenin büyük oğlu Muhammed Ali’ye (11) psikolojik destek veriliyor.

 
Son Güncelleme: 16.02.2016 09:38
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