Belçika'da polis kurşunu sığınmacı çocuğun ölümüne yol açtı

Belçika'da polisin sığınmacıları taşıyan bir kamyoneti takibe almasının ardından, ölü bulunan çocuğun polis kurşunu nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
Soruşturmayı yürüten Başsavcı Ignacio de la Serna, düzenlediği basın toplantısında, 17 Mayıs'ta polisin takibe aldığı ve durdurmak için ateş açtığı kamyonette ölü bulunan çocuğun polis kurşunu sonucunda hayatını kaybettiğini açıkladı.
Polis yetkilisinin hakim karşısına çıkarıldığını ve tüm dellilerin gözden geçirildiğini aktaran Serna, "Ateş açan polis çok büyük keder içinde. Kendisi, böyle bir şeye asla neden olmak istemediğini belirtti." değerlendirmesinde bulundu.
Belçika'da tartışmalara neden olan sığınmacı çocuğun polis kurşunuyla öldürülmesi ülkedeki bazı sivil toplum kuruluşları tarafından yarın protesto edilecek.