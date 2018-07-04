banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yiğit tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
Girne’de Uyuşturucudan 1 Kişi Tutuklandı!
GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Yiğit tutuksuz yargılanacak
Kapat

Belçika'da müslüman kızın vücuduna haç çizdiler

Belçika'nın Anderlues kasabasında, ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle

Belçika'da müslüman kızın vücuduna haç çizdiler

Belçika'nın Anderlues kasabasında, ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle

04 Temmuz 2018 Çarşamba 06:25
Belçika'da müslüman kızın vücuduna haç çizdiler

Belçika'nın Anderlues kasabasında, ırkçı ve İslamofobik saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Müslüman bir genç kızın vücuduna kesici aletle "haç" çizildiği ortaya çıktı.

Belçika resmi haber ajansı Belga'nın Emniyet Müdürlüğü yetkililerine dayandırdığı haberine göre, başkent Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Anderlues kasabasında Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğradı.

Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar önce kıza hakaret etti, ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırttı.

VÜCUDUNA HAÇ KAZIDILAR

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "pis Arap" şeklinde hakaretlerde de bulundu.

Saldırganlar, elbisesini yırttıkları genç kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle "haç" kazıdı.

Saldırganların kaçtığı olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

 

banner288
Son Güncelleme: 04.07.2018 10:02
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan’da Whatsapp Söylentileri Sonucu 29 Kişi Linç Edildi
Hindistan’da Whatsapp Söylentileri Sonucu 29 Kişi Linç Edildi
Endonezya'daki Feribot Kazasında Ölü Sayısı 30'a Yükseldi
Endonezya'daki Feribot Kazasında Ölü Sayısı 30'a Yükseldi
Sahra Çölünde Kaybolan Minibüstekilerin Tamamı Ölü Bulundu
Sahra Çölünde Kaybolan Minibüstekilerin Tamamı Ölü Bulundu
Tayland’da Mağarada Mahsur Kalan Çocukların Sağlık Durumu İyi
Tayland’da Mağarada Mahsur Kalan Çocukların Sağlık Durumu İyi
Nepal'de Sel Ve Heyelan: 17 Ölü
Nepal'de Sel Ve Heyelan: 17 Ölü
BM Güvenlik Konseyi yarın Suriye için toplanacak
BM Güvenlik Konseyi yarın Suriye için toplanacak
Çin’de sel felaketi… 16 ölü
Çin’de sel felaketi… 16 ölü
Fransa'da hastane çatısında grev
Fransa'da hastane çatısında grev
Pakistan'da seçim bürosuna el bombalı saldırı
Pakistan'da seçim bürosuna el bombalı saldırı
İngiltere'den müjde!
İngiltere'den müjde!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim