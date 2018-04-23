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Belçika'da Geçen Yıl 618 Sığınmacı Çocuk Kayboldu

Belçika'da kayıp ve tacize uğrayan çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Child Focus'un yayımladığı verilere göre, 2017 yılında kaybolan çocuk sığınmacı sayısında daha önceki yıllara göre ciddi artış kaydedildi.

Belçika'da Geçen Yıl 618 Sığınmacı Çocuk Kayboldu

Belçika'da kayıp ve tacize uğrayan çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Child Focus'un yayımladığı verilere göre, 2017 yılında kaybolan çocuk sığınmacı sayısında daha önceki yıllara göre ciddi artış kaydedildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 10:07
Belçika'da Geçen Yıl 618 Sığınmacı Çocuk Kayboldu

Belçika'da geçen yıl 618 refakatsiz sığınmacı çocuğun kaybolduğu bildirildi.

Belçika'da kayıp ve tacize uğrayan çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşu Child Focus'un yayımladığı verilere göre, 2017 yılında kaybolan çocuk sığınmacı sayısında daha önceki yıllara göre ciddi artış kaydedildi.

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Buna göre, 2015 yılında 277, 2016 yılında 284 sığınmacı çocuk kaybolurken, bu sayı geçen yıl 618'e yükseldi.

Kuruluş, çocuk sığınmacıların istismarcılar tarafından ele geçirileceğinden endişe duyulduğunu kaydetti.

"Bu rakamlar çok büyük bir sorunun görünen küçük bir kısmı" diyen Child Focus yetkilileri, çocukları sığınmacı merkezlerine yönlendirmeye çalıştıklarına ancak başka ülkelere geçmek isteyen bu çocukların çoğunlukla kaçtığına dikkati çekti.

Son Güncelleme: 23.04.2018 18:54
Anahtar Kelimeler:
Belçika618MülteciçocukKayboldu
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