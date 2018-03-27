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BELÇİKA'DA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile kadının annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, tutuklandı.

BELÇİKA'DA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile kadının annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, tutuklandı.

27 Mart 2018 Salı 17:18
BELÇİKA'DA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI
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BELÇİKA'DA 2 KİŞİYİ ÖLDÜREN ZANLI TUTUKLANDI

Belçika'da birlikte yaşadığı kadın ile kadının annesini öldürdüğünü itiraf eden zanlı, tutuklandı.

Belçika'nın Ankara Büyükelçiliğine gidip, Herstal kentinde birlikte yaşadığı Emine Yağmur ile annesi Fatma Yağmur'u öldürdüğünü itiraf eden Beytullah A, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturmayı yürüten nöbetçi savcıya ifade veren zanlı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince sorgulanan Beytullah A, tutuklandı.

Zanlının ifadesinde, "birlikte yaşadığı Emine Yağmur'dan bir çocuğu bulunduğunu, anlaşmazlık yaşadıkları dönemde kadının eski kocasına döndüğünü, bunu öğrenince cinayetleri işlediğini" söylediği öğrenildi

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