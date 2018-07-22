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Belçika Cinsel İlişki Yaş Sınırını Daha da Düşürdü, 16'dan 14'e Çekti!

Belçika'da ceza yasasında yapılan yeni değişiklikle, 16 yaş olan cinsel ilişkiye rıza yaş sınırı 14'e indirildi. Bu yaştaki bir kişinin ilişkiye girdiği kişi ile arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak.

Belçika Cinsel İlişki Yaş Sınırını Daha da Düşürdü, 16'dan 14'e Çekti!

Belçika'da ceza yasasında yapılan yeni değişiklikle, 16 yaş olan cinsel ilişkiye rıza yaş sınırı 14'e indirildi. Bu yaştaki bir kişinin ilişkiye girdiği kişi ile arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak.

22 Temmuz 2018 Pazar 20:58
Belçika Cinsel İlişki Yaş Sınırını Daha da Düşürdü, 16'dan 14'e Çekti!

Belçika Cinsel İlişki Yaş Sınırını Daha da Düşürdü, 16'dan 14'e Çekti!

Belçika'da ceza yasasında yapılan yeni değişiklikle, 16 yaş olan cinsel ilişkiye rıza yaş sınırı 14'e indirildi. Bu yaştaki bir kişinin ilişkiye girdiği kişi ile arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak.

Belçika'da cinsel ilişkiye girme yaş sınırı 16 iken yeni düzenleme ile 14 yaş sınırına getirildi. Değişikliğin, gençleri incitmeden yasayı günün gerçeklerine uygun hale getirmek amacıyla yapıldığı açıklandı.

1900'LÜ YILLARDA 16 İDİ

Belçika'da 1900'lü yılların başındaki yasal düzenlemelerde cinsel ilişki sınırı 16 olarak belirlenmişti. Ancak günümüzde bu sınırın gerçeğe uymadığı belirtildi.

Bu nedenle, 14 yaşından itibaren gönüllü cinsel ilişki ceza kapsamından çıkarıldı. Ancak yaş sınırıyla ilgili bazı koruyucu hükümler getirildi.

YENİ DÜZENLEME GETİRİLDİ

Yeni düzenlemeye göre, 14 yaşındaki birinin cinsel ilişkiye girdiği kişiyle arasındaki yaş farkı 5'ten fazla olmayacak. Bu sınırı aşanlar, tecavüz suçuyla yargılanacak.

Örneğin, 14 - 15 yaşındaki birinin, 30 -40 yaşındaki bir kişiyle birlikte olması yasak. Böyle bir durum, tecavüz suçu kapsamında değerlendirilecek.

SENSOA CİNSEL SAĞLIK MERKEZİ ÖNERİSİ ÜZERİNE

Yasa değişikliği Flaman cinsel sağlık merkezi Sensoa' ın önerisi üzerine gerçekleştirildi. Sensoa yetkilisi Erika Frans, Flaman Televizyonu'na (VRT) yaptığı açıklamada, 16 yaş sınırının gerçekçi olmadığını savundu.

''BU BİR GERÇEK''

Frans, "15 yaşındaki bir genç bazen kendinden 5 yaş büyük biriyle kendi isteğiyle ilişkiye girebiliyor. Bu bir gerçek" dedi.

Belçika'da yeni yasa değişikliği ile tecavüz ve cinsel bütünlüğü ihlal eden diğer suçların cezası ağırlaştırıldı. 1867 yılındaki yasa ile hayata geçirilen müstehcen şaka ve esprilerilerin cezalandırılmasına ilişkin madde de, yürürlükten kaldırıldı.

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