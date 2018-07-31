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Belçika, AB zirvelerini takip eden gazetecilerden para alacak

Belçika, AB zirvelerini takip eden gazetecilerden para alacak

31 Temmuz 2018 Salı 15:16
Belçika, AB zirvelerini takip eden gazetecilerden para alacak

Avrupa Birliği (AB) kurumlarına ev sahipliği yapan Belçika, birliğin düzenlediği liderler zirvesini takip eden Belçika'daki gazetecilerden "güvenlik kontrolü" gerekçesiyle para alacak.

AB Konseyi internet sayfasının basın bölümünde yer alan bilgilere göre, Belçika'da görev yapan tüm gazeteciler, AB Liderler Zirvelerini takip etmek için geçecekleri güvenlik kontrolü için 50 euro ödeme yapacak, ödemeye ilişkin faturalar işverenlere postalanacak.

Bu gazeteciler için güvenlik kontrolü 6 ay boyunca geçerli olurken, Belçika dışından toplantıları takip eden gazetecilerden ücret talep edilmeyecek.

AB Konseyi, yeni düzenlemenin Belçika'da tüm güvenlik kontrollerinin maliyetinin işveren tarafından karşılanmasını öngören 1 Haziran 2018 tarihli karar nedeniyle yapıldığını belirtiyor.

Başkent Brüksel'de AB liderleri her yıl resmi olarak 4 kez zirvede bir araya geliyor. Zirveleri, Belçika'da bulunan binden fazla gazeteci takip ediyor.

 

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Son Güncelleme: 31.07.2018 19:06
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