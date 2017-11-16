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16 Kasım 2017 Perşembe 17:58

Bekâretini 11 Buçuk Milyona Sattı!

Bekâretini 11 Buçuk Milyona Sattı!
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Bekâretini satışa sunan 19 yaşındaki güzel model Giselle, açık artırmaya bir Hollywood yıldızı ve bir Rus politikacının da girdiğini söyledi. Ancak kazanan, 11 buçuk milyon Türk lirası tutarında para teklif eden bir işadamı oldu.

19 yaşındaki Amerikalı güzel model Giselle, bir eskort sitesi aracılığıyla bekaretini sattığını öne sürdü. Açık artırmaya bir Hollywood yıldızı ve Rus politikacının da girdiğini söyleyen genç model, kazananın 11 buçuk milyon Türk lirası tutarında para teklif eden bir iş adamı olduğunu belirtti.



Şimdiden Almanya’da buluşma için bir otel odası rezerve edildi. Aracılık yapan Almanya merkezli internet sitesi, yanında bir korumayla otele gidecek genç modelin istediği zaman anlaşmayı iptal edebileceğini iddia etti.



Giselle, parayla okul masraflarını karşılayacağını ve seyahat edeceğini söyledi. “Bu kadar yüksek para verileceğini hayâl bile edemezdim. Rüyam gerçek oldu. Buna karşı çıkan insanlar beni şoke ediyor. Eğer ilk seferinde ilk aşkımla birlikte olmak istemiyorsan, bu benim kararım” dedi.


 
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