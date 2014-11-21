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‘Bekarlık Geni’ Bulundu

Arkadaşlarınızın çoğunun bir ‘çifti’ varken siz hep yalnızsanız ve bundan rahatsızlıklık duyuyorsanız,

‘Bekarlık Geni’ Bulundu

Arkadaşlarınızın çoğunun bir ‘çifti’ varken siz hep yalnızsanız ve bundan rahatsızlıklık duyuyorsanız,

21 Kasım 2014 Cuma 12:44
‘Bekarlık Geni’ Bulundu
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‘Bekarlık geni’ bulundu, ‘sorun’ DNA’nızda olabilir!


Arkadaşlarınızın çoğunun bir ‘çifti’ varken siz hep yalnızsanız ve bundan rahatsızlıklık duyuyorsanız, genlerinizi suçlayabilirsiniz. Zira Çin’de yapılan bir araştırmada, ‘bekarlık geni‘ bulundu. Bu genin, bekar kalma ihtimalini yüzde 20 oranında artırdığı belirtildi.

duygusal kadın

Araştırma Pekin Üniversitesi’nde, 600 öğrencinin saç tellerinin incelenmesiyle yapıldı. Testlerde incelenen 5-HTA1 adlı genin ‘G‘ ve ‘C‘ denilen iki türünün bulunduğu, ‘G‘ türüne sahip olanların da bekar kalmasının daha yüksek ihtimal olduğu belirlendi.

Buna göre, ‘G‘ türündeki gen mutluluk hormonu serotoninin seviyesini azaltarak, bir kişinin başkalarıyla yakınlaşmakta zorlanmasına yol açıyor ve yakın ilişkilerde kendini iyi hissetmesini engelliyor. Bu durum ya ilişki başlatmayı ya da ilişkiyi sürdürmeyi zorlaştırıyor. Araştırmacılar, söz konusu gene sahip olanların depresyondan mustarip olma ihtimalinin de daha yüksek olduğu sonucuna vardı. 

Son Güncelleme: 21.11.2014 12:46
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Arkadaşlarınızın çoğunun Bir ‘çifti’ Varken Siz Hep Yalnızsanız Ve Bundan Rahatsızlıklık DuyuyorsanızGenlerinizi Suçlayabilirsiniz. Zira Çin’de Yapılan Bir Araştırmada‘bekarlık Geni‘ Bulundu. Bu GeninBekar Kalma Ihtimalini Yüzde 20 Oranında Artırdığ
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