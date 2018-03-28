"Bekaretimi Bedavaya Vereceğime..."

20 yaşındaki Avustalyalı öğrenci, en yüksek teklif verene bekaret sattığını nedenleriyle açıkladı.

20 yaşında bir öğrenci, bir eskort sitesinde bekaretini sattığını açıklayan ilk Avustralyalı oldu.

Kiara adını kullanan 20 yaşındaki genç kız bir eskort sitesinden bekaretini satışa çıkardığını açıklayan ilk Avustralyalı oldu.

'SEKS SATMAK BİR ÖZGÜRLEŞME BİÇİMİ'

Kiara, eskort sitesine kaydolmasından sonra seks satmanın bir "özgürleşme biçimi" olduğunu söyledi.

Alman web sitesi Kiara'nın tekliflerinin minimum 100 bin avro seviyesinde başladığını belirtti.

Bir video çekerek açıklama yapan genç kız parayı eğitimine, dünyayı dolaşmaya ve ailesine destek sağlamak için kullanacağına dikkat çekti.

AİLESİ DE 'BEDAVAYA GİTMESİ' YERİNE ONU DESTEKLİYOR

Kiara, "Bekaretimi satmanın, başka türlü elde edemeyeceğim bir sürü fırsat sunacağını düşünüyorum. Aileme destek sağlamak gibi birçok diğer fırsatlar da sebeplerimin arasında" diye konuştu.

Bekareti bir doktor tarafından kontrol edilen Kiara'nın eskort sitesinin kanıtı olarak bir sağlık raporu da var.

E-posta ile yapılan röportajında Kiara, ebeveynlerinin kararından haberdar olduğunu ve hatta "bedavaya vermek" yerine onu desteklediğini ileri sürdü.