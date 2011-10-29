Behzat Ç.: Biraz ayıp olmadı mı?

'Behzat Ç.'nin galasında ilk gün gelirlerinin Van'a gideceği duyurulmuştu. Haber üç gün önce her yerde çıktı. Düzeltme dün sabah geldi: Sadece 12.00 seansı!

Bunun üzerine özellikle sosyal medyada kıyamet koptu. Filmin özellikle en 'ölü seans' olan 12:00 seansı gelirinin depremzedelere ayrılması büyük eleştiri toladı



Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm" fiminin pazartesi gecesi İstinye Park'ta yapılan galasında başrolde Behzat Ç.'yi canlandıran ErdalBeşikçioğlu, ilk gün gelirlerinin Van'daki depremzedelere bağışlanacağını duyurmuştu.



Ancak dün filmin twitter sayfasında sadece 'ilk seansın gelirinin bağışlanacağı' ifade edildi. Filmin yapımcı şirketi Adam Film de bu bilgiyi doğruladı. Bu gelişmeler çeşitli sosyal medya ortamlarında tepki yarattı.



'Ailelere gönderilecek'



Serdar Akar'ın yönettiği ve dün gösterime giren filmin pazartesi günü yapılan galası öncesinde basının sorularını cevaplayan Beşikçioğlu,"Adam Film üzerine

düşeni yapacaktır. Gösterimin yapılacağı ilk gün gişe gelirlerinin kendi üzerine düşen payını kulüplerden önce bağışlayacaktır. Van'daki depremde zarar gören ailelere gönderilecek bu bağış. O görüntüleri seyrederken benim de şuramda birşeyler eriyor. Ama şu dakikadan sonra han

gi sözü kullanırsanız kullanın oradaki acının karşılığını bulmayacaktır. Sadece orada kalan arkadaşlara, vatandaşlarımıza bir parça katkıda bulunabilmeye, elimizden geldiğince oradaki yarayı sarmaya uğraşacağız" dedi.



TWITTER TEPKİLERİ



- Behzat Ç. fena yamuk yaptı! Başta ilk gün gelirleri dediler, şimdi sadece 12:00 seansı diyorlar! Günün en kötü seansı bi de. cimcarmus



- Behzat Ç.’nin sadece 12:00 seansı gelirlerini Van’a bağışlıyor olmasına da bozuldum açıkçası, belki yanlış yayılmıştır ama tüm gün denmişti.

sozdeoznee



- Yağmacılık, günlerdir Behzat Ç’nin ilk gün geliri Van’a deyip son gün, “Sadece 12:00 seansının geliri” diye kıvırmaktır.

handekuday



- “Behzat Ç. filminin ilk gün gelirleri Van’a” deyip sonra bunu en abuk saat olan 12.00 seansıyla sınırlamaları tek kelimeyle ayıp. sevinturan



- Behzat Ç. de kapitalizme yenik düştü. Sadece 12.00 seansının gelirleri #van’a gidecekmiş. OSZAL



- Behzat Ç. filmin ilk gün gelirleri Van’a demiştin. Ama sadece 12.00 seansıyla sınırlamışsın? Herkes öğle yemeğinde olur o vakitler biliyodun tabi. 1eyla



- Oldu mu la... Behzat Ç. Deprem sözünde yamuk yapmiş!!! qbasaran