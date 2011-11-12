BEDELLİ YAŞI 25 OLARAK BEKLENİYOR

Milli Savunma Bakanlığı bürokratlarının üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıkları Bedelli Askerlik Uygulaması’na ilişkin tasarıda sona yaklaşıldı. Yeni yıldan önce yasalaşması beklenen tasarıda en büyük tartışma, uygulamadan yararlanacak yükümlülerin yaşı konusunda olacak.
Ankara kulislerinde 30 yaş ve üzeri yükümlülerin yararlanmasının beklendiği tasarıda yaş sınırının 25’e kadar çekilebileceği iddiası ortaya atıldı.
Bedelli Askerlik Uygulaması’na ilişkin tasarının kısa bir süre içinde Bakanlar Kurulu’na sevkedilmesi bekleniyor. Yılbaşına kadar yasalaşması yönünde çalışmaların sürdüğü tasarıda, bürokratlar önce askerliğini tecil ettirmiş ya da bakaya durumunda bulunan yükümlülerin tasnifini yapıyor.
500 bin yükümlüyü bulabilecek
Ankara kulislerinde 30 yaşın üzerindeki yükümlülerin yararlanmasının beklendiği tasarının 25 yaş ve üstündeki yükümlüleri içereceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Yaş sınırının 25 olarak tespit edilmesi durumunda uygulamadan yararlanabilecek yükümlülerin sayısının 500 bine ulaşabileceği değerlendiriliyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerden 10 bin euro alınması bekleniyor.
Meclis’te karar verilecek
Öte yandan halen bakaya durumunda bulunan ya da asker kaçağı olarak arananların uygulamalarından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı konusu netlik kazanmadı. Edinilen bilgiye göre bu grupta bulunan yükümlülerin tasarıya eklenip eklenmeyeceğine Bakanlar Kurulu ve Meclis’teki çalışmalar sırasında karar verilecek.