BEDELLİ YAŞI 25 OLARAK BEKLENİYOR

Hazırlık Komisyonu, bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek alt yaş sınırına ilişkin farklı alternatifler hazırlayacak. Her bir alternatifte, belirlenecek yaş sınırı doğrultusunda kaç yükümlünün uygulamadan faydalanabileceği ve hedeflenen mali gelire ilişkin tablolar yer alacak.



500 bin yükümlüyü bulabilecek

Ankara kulislerinde 30 yaşın üzerindeki yükümlülerin yararlanmasının beklendiği tasarının 25 yaş ve üstündeki yükümlüleri içereceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Yaş sınırının 25 olarak tespit edilmesi durumunda uygulamadan yararlanabilecek yükümlülerin sayısının 500 bine ulaşabileceği değerlendiriliyor. Uygulamadan yararlanmak isteyenlerden 10 bin euro alınması bekleniyor.



Meclis’te karar verilecek

Öte yandan halen bakaya durumunda bulunan ya da asker kaçağı olarak arananların uygulamalarından yararlandırılıp yararlandırılmayacağı konusu netlik kazanmadı. Edinilen bilgiye göre bu grupta bulunan yükümlülerin tasarıya eklenip eklenmeyeceğine Bakanlar Kurulu ve Meclis’teki çalışmalar sırasında karar verilecek.