Bedelli netleşti: 30 yaş, 30 bin lira

Başbakan Erdoğan bedelli askerliğin detaylarını açıkladı. Buna göre 30 yaşından gün alanlar, 30 bin lira karşılığında bedelli askerlikten faydalanacak. 21 günlük temel eğitim de almayacaklar. Bedelin yarısı peşin, yarısı taksitle ödenebilecek.

Başbakan Tayyip Erdoğan, bedelli askerliğin ayrıntılarını grup toplantısındaki konuşmasında açıkladı. Erdoğan şunları söyledi: "Bedelli askerlik 9 yıl boyunca bizim gündemimizde oldu. Şartların oluşmasını, terörle zafiyete yol açacak bir durumun oluşmamasını dikkatle gözledik. İlgili kurumlarla istişaresini sürekli olarak Genelkurmay başkanlarımızla yaptık.

Bu tasarıyı hazırlamamız uzun bir ön çalışmanın sonucudur. Bedelli için uygun ortam oluştu, adımımızı bugün attık. Anayasanın 72. maddesi vatan hizmetinin her vatandaşın hakkı ve ödevi olduğunu belirtiyor. İlgili kanunlarda bu hizmetin bedelli ve dövizli askerlik şeklinde yapılacağı belirtiliyor. Daha önce üç kez bedelli mümkün hale geldi.

1987 ve 92'de amaç saklı, bakaya ve yoklama kaçağı birikiminin engellenmesiydi. 99'da depremin zararlarını gidermek için çıkarıldı. Biz iki önemli hedef gözetiyoruz. Birincisi bakaya kalanların sayısının ciddi oranda arttığını görüyoruz. İkincisi çok önemli sosyal bazı hizmetleri ve destekleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.

BEDELLİ GELİRİ ŞEHİT VE GAZİLERE Bedelli askerlik uygulamasından elde edilecek geliri şehit yakınları, gazilere, özürlülere, muhtaç erbaşlara, TSK, Sahil Güvenlik Komutanlığı faaliyetlerinin finansmanına aktarıyoruz. Milli bütçeden özürlülere yönelik ayırdığımız rakamı da artık bu fona ayırıyoruz. Terörle mücadelede zafiyetin oluşmasına asla izin vermiyoruz. İhtiyaç duyulan erbaş sayısını dikkate alıyoruz.

10 BİN EURO'YA DÖVİZLİ ASKERLİK En az 3 yıl süreyle yabancı ülkelerde bulunanlara 38 yaş sınırı gözetilmeksizin 10 bin Euro bedelle askerlik görevini ifa etme hakkı getiriyoruz. 21 günlük eğitimi de tamamen kaldırıyoruz. Dövizli askerlik hakkına sahip olanlar 10 bin Euro ödeyerek bu yükümlülüğü yerine getirecek, yaşı ne olursa olsun. YAŞ SINIRI 30 Fiili askerlik hizmetine başlamamış 30 yaşından gün almış olanlar kanun yürürlüğe girince bedelli askerliğe hak kazanacak.

30 BİN LİRAYA TAKSİTLİ ASKERLİK Kanun yayınlandığı gün 30 yaşından gün almış olanlar 30 bin TL parayı 6 ay içinde ödeyebilecekleri gibi, yarısını başvuru sırasında, diğer yarısını da başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde ödeyerek bu hakkı kazanmış olacak. Bedelin yarısı peşin yarısı 6 taksitle ödenebilecek. 21 gün de temel eğitim almayacak.

TASARI MECLİS'E SUNULDU Bedelli askerlikle kanun tasarısı bugün itibariyle TBMM Başkanlığı'na teslim edilecek."

VİCDANİ RET GÜNDEMDE YOK Başbakan Erdoğan, son günlerde kamuoyunda tartışılan vicdani retle ilgili de bilgi verdi. Erdoğan, vicdani retle ilgili düzenlemenin hükümetin gündeminde asla olmadığını belirtti.

65 KIŞLA İSMİ DEĞİŞTİ Konuşmasında bazı kışla isimlerinin son derece haklı olarak şikayet konusu olduğunu belirten Erdoğan, "Bunların başında da 1943 yılında 33 vatandaşın katledilmesinden sorumlu olan Mustafa Muğlalı'nın kışlaya isminin verilmiş olması geliyordu. Bu isim Van'daki kışladan kaldırıldı. 15 Kasım itibarıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 34, Jandarma Genel Komutalığı'nda ise 31 kışlanın ismi değiştirildi. Şehitlerin ya da TSK mensuplarının isimleri oralara verilecek" dedi.