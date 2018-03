Bedelli Bilmecesi

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Türkiye'nin terörle boğuştuğu bir zamanda, her gün tabutların içinde şehitlerin geldiği bir zamanda, 'efendim bedelli olsun' dediğiniz zaman, bunu anlayışla karşılamayacak, buna karşı çıkacak, 10 binlerce insan da var'' dedi. Bursa Olay Televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı, ''Türkiye'de son 3 gündür bedelli askerlik tekrar gündeme geldi, Sayın Başbakanımızın ifadesi şu; 'toplumun her kesimini memnun edecek şekilde, birilerini küstürüp, birilerini üzmeyecek şekilde...' Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?'' sorusuna şöyle cevap verdi:



''Efendim, bedelli askerlik konusu geçmişten bu yana bir istek olarak gündeme geliyor. Yaşını başını almış, askere gidememiş, insanlar var. İşini kurmuş, işçi çalıştıran, hatta yurt dışı ile bağlantılı ihracat yapan, kendi işini büyüten insanlar var. Ben bu yaşa geldim, bundan sonra nasıl askerlik yapacağım diye düşünen insanlar var. Zaten şu kadar askerimiz var, diyelim ki 800 bin kişi. 'Biz nihayet 3-5 bin kişiyiz, bizim askere gidip gitmememizin ülkeye ne faydası var' diye, bunların web siteleri var. Bu sitelerde düşüncelerini paylaşıyorlar. İlk defa ben, şahsen, yani hükümetin bir kararı yok bu konuda, ben bu konuyu haklı bulduğumu ifade ettim. Çünkü 1999 depreminde ekonomik sebeplerle bedelli askerlik, onun öncesinde ve sonrasında 1-2 defa uygulandı.''



''Genelkurmay'a soruyorsunuz, Genelkurmay diyor ki; 'Hayır benim asker ihtiyacım var. Ben bedelliyi kabul etmiyorum.' Şimdi ben siyasetçiyim, benim işim ülkeyi yönetmek, benim işim yasama meclisinde görevimi yapmak. Benim işim askerlik değil, ama askerin de işi o işi yapmak. Dolayısıyla asker, 'benim ihtiyacım var bana asker lazım' dediği anda, ben de hükümet olarak sen doğru söylüyorsun, o zaman bedelli olmaz diyorum'' diye konuşan Arınç, şunları kaydetti:



''Ancak siyasi bir karar verilecekse buna hükümetin de evet demesi lazım. Bugüne kadar hükümetler, Genelkurmay'ın, silahlı kuvvetlerin asker ihtiyacı konusundaki beyanlarına aynen uydular. Bugün de uyduğumuz gibi. Şimdi tam bunları konuşurken ve bir formül ararken bir de halkın hissiyatını dinlemek lazım. Şehitler, gaziler, şunu söylüyorlar; 'biz gittik askerlik yaptık, benim babam, benim kardeşim, benim oğlum Hakkari'de, Şemdinli'de, Çukurca'da hayatını kaybetti, şehit oldu.' Veya gaziler; 'ben gözümü, elimi, kulağımı kaybettim, birader sen de git bakalım, sen niye kendine ayrıcalık yapıyorsun?' Parası olan ve olmayan arasında bir ayrım mı yapacaksın? Bu çok ciddi bir şey. Türkiye'nin terörle boğuştuğu bir zamanda, her gün tabutların içinde şehitlerin geldiği bir zamanda, 'efendim bedelli olsun' dediğiniz zaman, bunu anlayışla karşılamayacak, buna karşı çıkacak, 10 binlerce insan da var.''



Arınç, ''Öyle bir şey yapmalıyız ki, hem halkın hissiyatına evet demeliyiz, hem Genelkurmay'ın asker ihtiyacına evet demeliyiz'' ifadelerini kullandı.



CHP'nin, yıllık geliri belli bir miktarın altında olanlar için önerdiği askerlik yapmama konusuna da değinen Arınç, düşük gelir beyan edecek, 10 binlerce insanın olduğuna dikkati çekerek şunları söyledi:



''Demek ki onlar hiç para ödemeden, hiç askere gitmeyecekler. Bu asker mevcudunun azaltılması, profesyonel askerliğe geçiş konusunda bir teklifse bunu anlayışla karşılarız. Ama bedelli teklif eder görünüp, yani sağ gösterip sol vurmaksa bunun samimiyetle hiç ilgisi yok. Siz bedelli kapsamında daha dar daha özgül bir düzenleme mi istiyorsunuz? Yoksa 800 binlik mevcudu 50 bine düşürmek mi istiyorsunuz? Açıkça dersiniz ki; '50 bine düşsün.' Oturalım konuşalım. 'Hayır canım bugünkü mevcut devam etsin' derseniz sizin teklifinize kargalar bile güler. Dolayısıyla CHP'nin teklifini bir kenara koyalım.''



Arınç, MHP'nin bedelli askerlik konusundaki teklifinin daha akıllı, daha mantıklı olduğunu ifade ederek, ''Mesela zannederdik ki biz, bu şehitlerimizin, ayrıcalık olmasın, fakir zengin ayrımı düşüncesiyle MHP'nin buna kesinlikle karşı çıkacak. Geçmişte çıktı. Ama 6-7 ay öncesi, Sayın Bahçeli'nin 'şu şu şu şartlar altında bir düzenleme yapılabilir' düşüncesi, bugün en iyi düşüncedir. Dolayısıyla biz bu çalışmamıza son vermemiştik. Yine Genelkurmay ile asker ihtiyacımızı göz önünde tutarak, ama bir bedelli yapılabilir mi konusunda da her gün çalışmalarımıza devam ediyorduk'' dedi.



Arınç, ''Milletin vicdanı tamam, mademki askerlik konusunda bu kadar gelir geldi, ülkemizin güvenliği, ülkemizin bağımsızlığı, ülkemizin terör belasından kurtulması ve bu açıdan bize hizmet etmiş insanların gönüllerini yapmak, onları hoş etmek konusunda bir formül bulalım noktasındayız. Formülümüzü Allah'ın izniyle ortaya çıkarttığımızda, millet diyecek ki Allah sizden razı olsun, ne güzel düşündünüz'' diye konuştu.