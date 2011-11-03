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Bedelli Askerliğin Detayları Ortaya Çıktı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik konusunda çalışma yapıldığını belirtti

Bedelli Askerliğin Detayları Ortaya Çıktı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik konusunda çalışma yapıldığını belirtti

03 Kasım 2011 Perşembe 10:31
Bedelli Askerliğin Detayları Ortaya Çıktı
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Yaklaşık 100 bin kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik uygulamasına ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde hazırlanan çalışmalarda son aşamaya gelindiği öğrenilirken,

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) hassasiyetlerinin de dikkate alındığı belirtildi. Bu çerçevede, bedelliden yararlanacak yükümlülerin

sayısının fazla olmaması için yaş sınırının yüksek tutulacağı öğrenildi.

TSK’nın emekli Genelkurmay Başkanı Org. İlker Başbuğ döneminden bu yana terörle mücadele ve asker ihtiyacını karşılamadığı gerekçesiyle sıcak bakmadığı bedelli askerliğin yeni

dönemde hayata geçmesi bekleniyor.

Kırmızı Çizgileri Belirtti

Profesyonelleşmeye yönelik hızlı atılan adımlarla TSK’nın asker ihtiyacını karşılama oranının giderek yükselmesi nedeniyle bu çekincenin ortadan kalkmasının mümkün olduğu, terörle mücadeleye ilişkin hassasiyetin Org. Özel döneminde temel çekince olacağı belirtiliyor.

Orgeneral Özel, geçtiğimiz hafta NTV’ye konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bedelli askerliğe karar verilirken; halkımızın hassasiyetleri, anayasada belirtildiği şekilde vatan hizmetinin herkes için hak ve ödev olduğu, fakir-zengin ayrımcılığına gidilmemesinin çok önemli hususlar olduğunu düşünüyorum” ifadeleriyle kırmızı çizgilerini belirtmişti. Bu ifadelerle seçim öncesinde CHP’nin bedelli askerliğe ilişkin verdiği “parası olmayan bedel ödemesin” teklifinin TSK tarafından daha sıcak karşılandığı iddia edildi. Elde edilecek gelirin şehit ve gazi ailelerine aktarılması da gündeme geldi.

Yararlanacak yükümlü sayısının olabildiğince az olması için, başvuracak vatandaşların yaş aralığının yüksek tutulması değerlendiriliyor. Bu kapsamda, uygulama tarihinde 29 ya da 30 yaşını doldurmuş olanların uygulamadan yararlanmasına yönelik genel bir eğilim oluştuğu, bu yaş aralığının daha aşağıya çekilmesinin öngörülmediği belirtiliyor.

5-10 Bin Dolar Arası

Öte yandan kaynaklar, teklifin seçim döneminde tartışmaya açılması nedeniyle aralık ayında askere gidecek kısa dönem yükümlüler ile şubat ayında silah altına alınacak uzun dönem yükümlülerden teklif kapsamına girenlerin, “bakaya” ya da “kaçak” durumuna düşmesinden endişe edildiği de bildirildi. Bedelli askerliğin ekonomiye 500 milyon TL’lik bir kaynak sağlayacağı belirtiliyor. Kulislerde bedelli askerlik için 5 bin ile 10 bin dolar arasında bir paranın alınabileceği konuşuluyor.

Son Güncelleme: 03.11.2011 10:31
Anahtar Kelimeler:
ERDOĞANGenelkurmayBedelliAskerlik
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