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Bebeklikteki İletişim Ortaokul Çağındaki Başarıyı Artırıyor

Ankara, 13 Eylül 18 : Bebeklerle konuşmanın ya da onlara kitap okumanın, yıllar sonra bile zeka ve düşünme becerilerini artırmaya yardımcı olduğu tespit edildi.WebMD\'nin haberine göre, sonuçları

Bebeklikteki İletişim Ortaokul Çağındaki Başarıyı Artırıyor

Ankara, 13 Eylül 18 : Bebeklerle konuşmanın ya da onlara kitap okumanın, yıllar sonra bile zeka ve düşünme becerilerini artırmaya yardımcı olduğu tespit edildi.WebMD\'nin haberine göre, sonuçları

13 Eylül 2018 Perşembe 12:43
Bebeklikteki İletişim Ortaokul Çağındaki Başarıyı Artırıyor

Ankara, 13 Eylül 18 : Bebeklerle konuşmanın ya da onlara kitap okumanın, yıllar sonra bile zeka ve düşünme becerilerini artırmaya yardımcı olduğu tespit edildi.
WebMD\'nin haberine göre, sonuçları "Pediatrics" dergisinde yayımlanan çalışma, bebeklik çağında kendisiyle konuşulan çocukların ortaokuldaki IQ, dil ve düşünme becerilerini ölçen testlerde daha başarılı olduğunu ortaya koydu.
Çalışmanın başyazarı Jill Gilkerson, ileriye yönelik olumlu sonuç almada önemli olanın çocuğun gerçek kelimeler kullanıp kullanmaması değil, kendisine cevap verme şansı verilmiş olması olduğunun altını çizdi.
Gilkerson, “Ebeveynler, çok küçük yaştaki çocuklarla etkileşimin öneminin farkında olmalı." dedi.
Yıllar süren çalışmaların erken yaşta dille etkileşim içinde olma ve gelişimsel sonuçlar arasında bağlantı kurduğuna işaret eden Gilkerson, çoğu araştırmanın küçük çocuklara odaklandığını söyledi.
Erken dönem etkileşimli konuşmanın ortaokuldaki çocuklar üzerinde bir etkisi olup olmadığını görmek isteyen Gilkerson ve ekibi, ilk aşaması 2006\'da başlayan çalışmada Denver bölgesinden 2 ila 36 aylık çocukları olan yaklaşık 150 aileyi izlemeye başladı.
Dil analiz yazılımını kullanan Gilkerson ekibi, gün boyunca yetişkinlerin kelimelerini, çocuk seslerini ve konuşma sırasındaki etkileşimlerini yakalamayı başardı.
Yazılım 6 ay boyunca ayda bir kez 12 saatlik etkinlik kaydetti.
Araştırmacılar, çalışmaya katılan çocukların dil ve düşünme becerilerini 9 ila 14 yaşlarına geldiğinde test etti. 18 ila 24 aylıkken yapılan karşılıklı konuşmaların, çocukların IQ, dil becerileri ve düşünme becerilerindeki farklılıkların yüzde 14\'ü ila yüzde 27\'sini oluşturduğu kaydedildi.
Gilkerson ayrıca 18-24 aylık dönemin, ufak çocukların gelişimde ve uzun vadeli sonuç almada büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Pek çok belirli gelişimsel değişiklikler bu dönemde ortaya çıkıyor. Çok fazla kelime öğreniyorlar ve cümle kurmak için bu kelimeleri bir araya getiriyorlar." ifadesini kullandı.
(AA/GÖZ/ÖK)




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