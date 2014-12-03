Bebekler Hastanede Karışınca...

Fransa’da özel bir hastanede doğum yapan iki ailelerin bebeklerinin karıştığı 12 yıl sonra anlaşıldı. Hemşirenin Sophie Serrano’nun bebeğini farklı bir küveze koymasıyla korkunç hata yaşandı. 1994 yılında doğum yapan Sophie Serrano hastaneye bebeğinin farklı göründüğünü söylese de kimse onu dinlemedi. Genç anne çaresizce bebeğini alıp taburcu oldu.



Bir başkasının bebeğini büyüten aile aradan geçen 10 yıl sonra iyice şüphelenmeye başladı. Çünkü kızları kendilerine hiç benzemiyordu. Sophie Serrano’nun eşi karısının kendisini aldattığından bile şüphelendi ve babalık testi yaptırdı. Test negatif çıkınca karısını terk etti. 2 yıl sonra da Sophie Serrano bu kez test yaptırdı ve kızının biyolojik annesi olmadığını öğrendi.



Gerçek ortaya 12 yıl sonra çıktı ancak her iki kız çocuğu da biyolojik aileleri yerine birlikte yaşadıkları aileleriyle kalmayı tercih etti. Ancak şimdi bebekleri karıştıran doktor ve hemşirelere Sophie Serrano 12 milyon euroluk bir tazminat davası açtı.