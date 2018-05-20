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Bebek Firar'da filminin yıldız bakın ne halde

Bebek Firar'da filminin yıldız bakın ne halde

20 Mayıs 2018 Pazar 17:34
Bebek Firar'da filminin yıldız bakın ne halde

BEBEK FİRARDA'DA FİLMİNİN YILDIZI BAKIN NE HALDE

1994 yapımı olan Bebek Firarda filminde Bebek Bink karakteri bir çok kişinin gönlünde taht kurdu.

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Eminiz ki hepiniz bu sevimli bebeğin kaçırılmasına önce üzüldünüz, sonra da onu kaçıranlara yaşattığı maceralara bol bol güldünüz.

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Bebek Bink, karakterini canlandıran, Adam Robert Worton ve Jacob Joseph Worton kardeşlerdi.

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Worton ailesi çekimler sırasında çok zorlanmış, korkmuş fakat film yapımcılarıyla yaptığı sözleşmenin ihlali halinde çok büyük meblalarda para ödeyeceklerini bildikleri için aynı sahneyi onlarca kez tekrar çekmek zorunda kalmışlar.

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Birçoğumuzun hafızalarına kazınan başrol bebeği Bink'i, aslında ikiz kardeşlerin oynadığını biliyor muydunuz?

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

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90'lı yılların en popüler filmlerinden biri olan Bebek Firarda'daki bebeğin (Adam Robert ve Jacob Joseph Worton)'in şimdiki hali...

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Jacob Joseph Worton

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Adam Robert Worton

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

Bebek Firarda'da Filminin Yıldızı Bakın Ne Halde

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