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Bebek cildinden yara bandı yaptılar

ABD'li araştırmacılar bebek cildinde bulunan bir maddeyi kullanarak yara bandı yaptı. Üstelik bu bandın daha hızlı ve iz bırakmadan iyileştirdiği söyleniyor.

Bebek cildinden yara bandı yaptılar

ABD'li araştırmacılar bebek cildinde bulunan bir maddeyi kullanarak yara bandı yaptı. Üstelik bu bandın daha hızlı ve iz bırakmadan iyileştirdiği söyleniyor.

03 Nisan 2018 Salı 22:34
Bebek cildinden yara bandı yaptılar
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Harward Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanları, yara tedavisinde ilginç bir buluşa imza attı; araştırmacılar bebek cildinde bulunan bir maddeyi kullanarak güçlendirilmiş bir yara bandı yaptılar. Bu bandın iyileşmeyi ve iz bırakmamayı sağladığını da açıklayan yetkililer, buluşun özellikle yanık tedavisinde önemli bir yeri olacağını söylediler.

NTV’nin haberine göre ABD’nin Harward Üniversitesi araştırmacıları, yeni doğanların ciltlerindeki Fibronectin isimli maddenin iyileşme sürecini hızlandırdığını keşfetti. Bu maddenin önemli bir özelliği de yara izi oluşumunu engelliyor olması. Ayrıca doğumdan kısa süre sonra kaybolan bu maddenin, anne karnındaki bebeğin cildinin oluşumuna yardımcı olduğu biliniyor.

Foto: Sözcü(Arşiv)

İKİ KAT HIZLI İYİLEŞME

ABD’li uzmanlar nanoteknoloji sayesinde “fıbronectın”i özel bir yara bandına uygulamayı başardı. Testler yüzeysel yaraların iz kalmadan neredeyse iki kat hızlı iyileştiğini gösterdi. Araştırmacılar, fibronectinin iyileşme süreci için bir “inşaat iskelesi” görevi gördüğünü söylüyor.

YANIK TEDAVİSİNDE AVANTAJ SAĞLAYABİLİR

Yaralı bölgelerde kıl köklerinin bile oluştuğu ifade ediliyor. Yöntemin, özellikle yanıkların büyük oranda iyileşmesini sağlayabileceğine dikkat çekiliyor.

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