Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Temmuz 2017 Cuma 08:53

BEBEĞİNİZİ BİR BAŞKASINA ÖPTÜRMEYİN

BEBEĞİNİZİ BİR BAŞKASINA ÖPTÜRMEYİN
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
Henüz 18 Günlük Olan Bebek Öpücük Yüzünden Öldü!


ABD’de yeni doğan bir bebek doğumunun üzerinden birkaç gün geçmesinden sonra kendisini öpen birinden Herpes virüsü kaptı.

ABD’nin Lowa eyaletinde 1 Temmuz tarihinde doğan Mariana Sifrit isimli bir kız bebek doğumundan 6 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan minik kız bebeğinin herpes virüsü kaptığı belirlenirken doktorlar tarafından HSV-1 Menenjit hastalığı teşhisi konulduğu öğrenildi.

Doktorlar bebeğin annesinin ve babasının daha önce bu hastalığı geçirmediğini belirledi. Araştırmalara göre bebeğe bulaşan herpes virüsü, seksüel yakınlık veya enfekte olmuş anneden doğum esnasında bulaşabiliyor. Bebeklerine konulan teşhis sonrasında hemen test yaptıran anne baba kendilerine yaptırdıkları testten negatif bir sonuç almış. Doktorların virüs üzerindeki değerlendirmesi ise ziyarete gelen birinin bebeği öpmesi sonucunda bulaşmış olabileceği üzerinde.

BEBEĞİNİZİ BİR BAŞKASINA ÖPTÜRMEYİN

Kaptığı virüs sonrasında rahatsızlanan küçük kız kaldırıldığı hastanede ilk 48 saatte 6 kan transfüzyon geçirdi. Henüz minik olan bedeni ise geçirdiği nöbetlere dayanamadı. Küçük kızın böbrek ve karaciğeri çoktan iflas etmişti. Bebeğin annesi ise küçük kızının başına gelenlerden sonra Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Sakın ama sakın çocuklarınızı bir başkasının öpmesine izin vermeyin!” dedi. Henüz 18 günlük olan minik kızın dün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
BEBEĞİNİZİ BİR BAŞKASINA ÖPTÜRMEYİN
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nijerya'da Kolera Salgını: 17 Ölü Nijerya'da Kolera Salgını: 17 Ölü
Çin'de Gaz Patlaması Çin'de Gaz Patlaması
Ab-polonya Gerginliği Ab-polonya Gerginliği
Meksika'da Çatışma…uyuşturucu Satıcısı 8 Kişi Öldürüldü Meksika'da Çatışma…uyuşturucu Satıcısı 8...
Mısır'daki Şiddet Olayları Mısır'daki Şiddet Olayları
Fransa Hindistan'a 31 Uçak Hibe Etti Fransa Hindistan'a 31 Uçak Hibe Etti
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Nijerya'da Kolera Salgını: 17 Ölü
Nijerya'nın Kwara eyaletinde kolera salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberi Oku