BEBEĞİNİZİ BİR BAŞKASINA ÖPTÜRMEYİN

Henüz 18 Günlük Olan Bebek Öpücük Yüzünden Öldü!

ABD’de yeni doğan bir bebek doğumunun üzerinden birkaç gün geçmesinden sonra kendisini öpen birinden Herpes virüsü kaptı.

ABD’nin Lowa eyaletinde 1 Temmuz tarihinde doğan Mariana Sifrit isimli bir kız bebek doğumundan 6 gün sonra hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan minik kız bebeğinin herpes virüsü kaptığı belirlenirken doktorlar tarafından HSV-1 Menenjit hastalığı teşhisi konulduğu öğrenildi.Doktorlar bebeğin annesinin ve babasının daha önce bu hastalığı geçirmediğini belirledi. Araştırmalara göre bebeğe bulaşan herpes virüsü, seksüel yakınlık veya enfekte olmuş anneden doğum esnasında bulaşabiliyor. Bebeklerine konulan teşhis sonrasında hemen test yaptıran anne baba kendilerine yaptırdıkları testten negatif bir sonuç almış. Doktorların virüs üzerindeki değerlendirmesi ise ziyarete gelen birinin bebeği öpmesi sonucunda bulaşmış olabileceği üzerinde.Kaptığı virüs sonrasında rahatsızlanan küçük kız kaldırıldığı hastanede ilk 48 saatte 6 kan transfüzyon geçirdi. Henüz minik olan bedeni ise geçirdiği nöbetlere dayanamadı. Küçük kızın böbrek ve karaciğeri çoktan iflas etmişti. Bebeğin annesi ise küçük kızının başına gelenlerden sonra Facebook hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, “Sakın ama sakın çocuklarınızı bir başkasının öpmesine izin vermeyin!” dedi. Henüz 18 günlük olan minik kızın dün sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.