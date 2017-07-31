Bebeğin Karnından Bebek Çıktı

Dünya üzerinde olan kimi olaylara ne kadar kafa yorarsak yoralım bir anlam veremiyoruz. Akıllara durgunluk veren olaylardan biri de Hindistan’da yaşandı…Hindistan’ın Mumbai yakınlarındaki Thane şehrinde, 19 yaşındaki Mumra isimli bir genç kadın tıp literatürüne geçen bir doğum gerçekleştirdi. Bebeğinin karnından başka bir bebek çıktı.Hamile doğan bebek anne karnındayken ultrasonda ikiz olarak görünüyordu.Doğumdan sonra dünyaya gelen bebeğin karnında ikiz kardeşini taşıdığı saptandı.Dünyada ender rastlanıyorHindistan’daki Bilal Hastanesi’nde yaşanan bu vaka dünya tıp tarihinde yalnızca şimdiye kadar yaşanan 200. olay.Tıp diliyle “fetüs içinde fetüs” (foestus in fetu).Doğumdan sonra hamile bebeğin karnındaki ikiz kardeşi alındı.Küçük bebeğin ameliyatını gerçekleştiren doktor Radiologist Dr Bhavna Thorat, ”Bebeğin karnından aldığımız bebek 5-6 cm boyunda, 150 gram ağırlığında, beyninin tamamı, kolları, bacakları olan sağlıklı bir bebekti.” dedi.