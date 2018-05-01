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Bebeğin babası uykudayken hayatını kaybetti

Anne Bakın Nasıl Bir Karar Aldı

Bebeğin babası uykudayken hayatını kaybetti

Anne Bakın Nasıl Bir Karar Aldı

01 Mayıs 2018 Salı 17:52
Bebeğin babası uykudayken hayatını kaybetti

Hannah Mongie, 18 yaşındayken oğlu olacağını öğrendi.

Dünya evine gireceği erkek arkadaşı Kaden uykusunda beklenmedik bir şekilde hayatını kaybedince dünyası başına yıkıldı. Erkek arkadaşını kaybettiğinde sekiz haftalık hamileydi.

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Kaden’in ani vefatıyla Hannah bebeğini evlatlık verme kararı aldı.

Oğlu, Kaden’den ona kalan son hatıra olsa da oğlunun başka bir aile tarafından yetiştirilmesinin daha doğru olacağını düşündü.

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21 Mart 2016 tarihinde Hannah, Tagg ismini verdiği oğlunu dünyaya getirdi. Evlatlık edinecek aileye vermeden önce oğluyla iki gün geçirdi.

Evlatlık anlaşmasına göre Hannah istediği zaman oğlunu ziyaret edebilecekti.

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Tagg evlat edinen aile, Hannah’ın 10 dakika uzaklığındaki bir mesafede yaşıyordu. Tagg’ın üvey annesi Emily ile öz annesi Hannah arasında kısa sürede iyi bir arkadaşlık bağı oluştu.

Hannah, KTVU’ya “Hep beraber bir aile gibiyiz. Emily en iyi arkadaşlarımdan biri. Görüp görebileceğim en iyi anne. Tagg’ı onların yetiştirecek olması içimi rahatlatıyor” dedi.

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Hannah, Tagg’ı yeni ailesine vermeden önce ileride izleyebilmesi için bir video kaydetti.

Youtube’a yüklenen videoda Hannah, “Umarım ki bunu izleyen herkes, öz evladını evlatlık veren bir annenin aslında onun iyiliğini istediğini anlar” dedi.

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Aradan bir buçuk yıl geçti ve video 1.5 milyondan fazla kez izlendi.

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