‘Bebeğimi satın alan organlarını kullanabilir’

Rus anne, bebeğini ‘Satın alan kişi istediği gibi organlarını kullanabilir’ diyerek satışa çıkardı.

Rusya’nın Çelyabinsk şehrinde yaşayan Lyudmila Sadryeva (40), 4 bin 400 dolara bebeğinin organlarını ilanla bir Rus internet sitesi üzerinden satışa çıkarmakla suçlandı. İlanda “çocuğum çok sağlıklı ve alan kişi dilediği gibi kullanabilir” gibi ifadeler kullanıldı. İlanın sosyal medyada hızla yayılmasının üzerine, Rus polisi alarma geçti. Kadının ev arkadaşıyla birlikte yaşadığı evine baskın düzenlendikten sonra gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen anne, anlaşamadığı ev arkadaşının ilanı ‘intikam’ için verdiğini öne sürdü. Polise verdiği ifadede ölüm tehditleri aldığını ve çocuğunu bu yüzden okula götüremediği için şikayetçi olan Sadryeva, olaydan sonra kaçan ev arkadaşının yakalanmasını istedi.