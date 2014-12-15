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Bebeği Döven Ugandalı Dadıya 4 Yıl Hapis Cezası

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da 18 aylık bebeği dövme görüntüleri gizli kamerayla kaydedilen dadıya 4 yıl hapis cezası verildi.

Bebeği Döven Ugandalı Dadıya 4 Yıl Hapis Cezası

Doğu Afrika ülkesi Uganda'da 18 aylık bebeği dövme görüntüleri gizli kamerayla kaydedilen dadıya 4 yıl hapis cezası verildi.

15 Aralık 2014 Pazartesi 12:46
Bebeği Döven Ugandalı Dadıya 4 Yıl Hapis Cezası
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DADI TUMUHİRWE BEBEĞİ, ANNESİ TARAFINDAN TOKATLANDIĞI İÇİN DÖVDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ

 Doğu Afrika ülkesi Uganda'da 18 aylık bebeği dövme görüntüleri gizli kamerayla kaydedilen dadıya 4 yıl hapis cezası verildi.

Mahkemede işkence suçlamasıyla yargılanan 22 yaşındaki dadı Jolly Tumuhirwe, 18 aylık bebeğin annesi tarafından tokatlandığı için bebeği dövdüğünü öne sürdü.

Baş yargıç Lillian Buchana, Tumuhirwe'nin ifadesini "haksız ve mantıksız" bulduklarını söyledi. Buchana, "Bir yetişkin tarafından diğer bir yetişkine yapılan uygunsuz davranış, bebeğe gösterilen öfkeyi hiçbir koşulda haklı göstermez" diye konuştu.

Bebeğin babası Eric Kamanzi, dadıya verilen hapis cezasının tatmin edici olduğunu belirtti.

Tumuhirwe, mahkemede bebeğin babası tarafından gizli kamerayla çekilen dayak görüntülerinin gösterilmesi üzerine suçunu itiraf etmiş, bebeğin ailesi ve tüm Ugandalıların kendisini affetmesini istemişti.

Bebeğinin vücudunda morluk ve şişlik fark etmesinin ardından eve gizli kamera yerleştiren baba Eric Kamanzi, dövme görüntülerini kaydetmişti. Evin salonunda çekilen görüntülerde, bebeğin yemek yememesi üzerine dadı tarafından bebek yere fırlatılarak tekmeleniyor ve üzerine basılıyor. Baba Kamanzi, görüntüleri kaydetmesinden sonra durumu polise bildirmişti.

Sosyal paylaşım sitelerinde görüntülerin yayımlanmasının ardından olay kamuoyunda tepkilere neden olmuştu.

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