Bebeğe Korkunç İşkence!

22 yaşındaki Jolly Tumuhirwe, bebeğe işkence ettiği suçlamasıyla yargılanıyordu.



BBC Türkçe'nin haberine göre bebeğin babası Eric Kamanzi, kızının vücudunda morluklar ve şişlikler fark etmesinin ardından eve gizli kamera yerleştirmiş ve işkence görüntüleri bu şekilde kaydedilmişti.



Evin salonunda gizlice çekilen görüntülerde, Jolly Tumuhirwe yemek yemeyi reddetmesi üzerine bebeğe vuruyor, ardından bebeği yere fırlatıyor, fenerle dövüyor, üzerine basıyor ve tekmeliyordu.



Görüntülerin internette yayımlanmasının ardından olay kamuoyunda büyük tepki uyandırmış, görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.



Jolly Tumuhirwe mahkemenin, bebeğin ailesinin ve tüm Ugandalıların kendisini affetmesini istedi.



Tumuhirwe'nin şimdi 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve 400 dolar para cezası alması söz konusu