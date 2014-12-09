Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.576
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3460
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Bebeğe Korkunç İşkence!

Uganda'da 18 aylık bir bebeği dövmekle itham edilen ve işkence görüntüleri gizli kameraya kaydedilen bir dadı suçunu itiraf etti.

Bebeğe Korkunç İşkence!

Uganda'da 18 aylık bir bebeği dövmekle itham edilen ve işkence görüntüleri gizli kameraya kaydedilen bir dadı suçunu itiraf etti.

09 Aralık 2014 Salı 12:13
Bebeğe Korkunç İşkence!
banner238

22 yaşındaki Jolly Tumuhirwe, bebeğe işkence ettiği suçlamasıyla yargılanıyordu.

BBC Türkçe'nin haberine göre bebeğin babası Eric Kamanzi, kızının vücudunda morluklar ve şişlikler fark etmesinin ardından eve gizli kamera yerleştirmiş ve işkence görüntüleri bu şekilde kaydedilmişti.

Evin salonunda gizlice çekilen görüntülerde, Jolly Tumuhirwe yemek yemeyi reddetmesi üzerine bebeğe vuruyor, ardından bebeği yere fırlatıyor, fenerle dövüyor, üzerine basıyor ve tekmeliyordu.

Görüntülerin internette yayımlanmasının ardından olay kamuoyunda büyük tepki uyandırmış, görüntüler sosyal medyada binlerce kez paylaşılmıştı.

Jolly Tumuhirwe mahkemenin, bebeğin ailesinin ve tüm Ugandalıların kendisini affetmesini istedi.

Tumuhirwe'nin şimdi 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve 400 dolar para cezası alması söz konusu 

Son Güncelleme: 09.12.2014 12:16
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Manşet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim