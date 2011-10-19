BDP'den hain saldırı için ilk açıklama

"Hükümete de PKK'ya da savaşı durdurma çağrısı yapıyoruz."

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Eşbaşkanı Gültan Kışanak Hakkari’de 26 askerin şehit düştüğü saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. "Ülkenin dört bir yanında ocaklara düşen ateş hepimizin yüreğini yakmış, herbirimizi derinden sarsmıştır" denilen açıklamada, "Hükümete de PKK’ya da bir tek saniye daha kaybetmeden acilen savaşı durdurma çağrısı yapıyoruz" denildi.

Hakkari Yüksekova ve Çukurca’da yaşanan terörist saldırılarla ilgili BDP Genel Başkanı Demirtaş ve Eşbaşkanı Kışanak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Ülkemiz bir kez daha derin bir acıyla sarsıldı. Hakkari’de yaşanan çatışmalarda 26 güvenlik görevlisinin maalesef ki yaşamını yitirdiği ve onlarca da yaralının olduğu açıklandı. Öncelikle yaşamını yitiren bütün kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Ülkenin dört bir yanında ocaklara düşen bu ateş hepimizin yüreğini yakmış, herbirimizi derinden sarsmıştır. Acıların kelimelerle ifade edilemediği anları yaşıyoruz" denildi. Çatışmaların yeniden başladığı son 5 aydır defalarca sivil toplum örgütleri, aydınlar, demokrasi güçleri ve partilerinin yaptığı silahların susması, diyalogun başlaması çağrısı ve hükümetin olumlu bir yanıt vermediğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu savaşa da, ölümlere de "artık yeter" diyoruz. Bu ölümlere ve yaşanan bu acılara karşı devlet ve hükümetlerin 25 yıldır tekrarlayıp durdukları cözüm üretmeyen ve savaşta ısrar eden açıklamalara da "artık yeter" diyoruz" denildi.

-"SANİYE KAYBETMEDEN SAVAŞI DURDURUN"- Hükümetin "Terörle mücadelede yeni dönem başladı" diyerek, savaş politikalarında ısrar ettiği ileri sürülen açıklama şöyle devam etti: "Bugün yaşanan bu acılı tablo bir kez daha göstermektedir ki, Türkiye’nin ekmek-su-hava kadar en acil ihtiyacı barıştır ve Türkiye’nin barıştan başka hiç bir seçeneği de yoktur. Bunun için Türkiye’nin bir an önce bu çatışmalı ortamdan çıkarılması, ölümlerin durdurulması ve bir barış sürecinin başlatılması herkesin ortak hedefi olmalıdır. Hükümete de PKK’ya da bir tek saniye daha kaybetmeden acilen savaşı durdurma çağrısı yapıyoruz."

-"ONURLU BİR BARIŞ İÇİN SEFERBERLİK DAVETİ"- Anaların bu acıyı hak etmediği belirterek devlet, hükümet, parlamento, siyasi partiler, sivil toplum örgütleri herkesi çatışmaların, akan kanın durdurulması, Türkiye’nin onurlu bir barış sürecine evrilmesi için seferber olmaya davet eden açıklama şöyle denildi: "Acıları daha fazla arttırmadan durdurmanın tek yolu, sorunları diyalogla, uzlaşıyla çözmenin zeminini güçlendirmektir. Yitirdiğimiz her canımız bizleri daha fazla savaş yanlısı değil, her şeye rağmen ve inatla daha fazla barış yanlısı yapmalıdır. Yaşanan bu derin acının gerçekten son olması için, Hükümeti de Meclisi de el ele vererek sorunun bütünlüklü ve köklü olarak çözümü için birlikte çalışmaya çağırıyoruz. Bir kez daha, yaşamını yitiren bütün kardeşlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."(ANKA)