Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

BDP Öcalan için Gemlik'e yürüyecek

Gültan Kışanak, teröristbaşı Öcalan'a destek için Cuma günü Gemlik'e yürüyeceklerini açıkladı...

BDP Öcalan için Gemlik'e yürüyecek

Gültan Kışanak, teröristbaşı Öcalan'a destek için Cuma günü Gemlik'e yürüyeceklerini açıkladı...

04 Ekim 2011 Salı 13:20
BDP Öcalan için Gemlik'e yürüyecek
banner238

BDP Öcalan için Gemlik'e yürüyecek

BDP Grup toplantısında konuşan Gültan Kışanak, teröristbaşı Öcalan'a destek için Cuma günü Gemlik'e yürüyeceklerini açıkladı.

Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 24. Yasama döneminde, TBMM çatısı altındaki ilk grup toplantısı yapıldı. Grup toplantısında konuşan BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, 1 Ekim'e kadar sürdürdükleri boykotun "Türkiye’nin rayından çıkmakta olduğunu herkese göstermek için" yapıldığını söyledi. KCK operasyonu kapsamında süren gözaltıları değerlendiren Kışanak, "Bu sabah kalktığımızda yine bir siyasi soykırımla karşı karşıya kaldık.

Partimizin eski ve yeni yöneticileri şu an gözaltında. AKP polisi Kürt avına çıkmış durumda" diye konuştu. Kışanak, şunları söyledi: Bir zamanlar Tansu Çiller’in cebinde 100 kişilik bir infaz listesi vardı. Erdoğan’ın cebinde de binlerce kişilik bir siyasi infaz listesi var. Kürt isyanı liderlerinden Seyit Rıza 'Ben sizin hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu.

Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun' demişti.10 bin kişiyi de gözaltına alsanız biz sizin önünüzde diz çökmeyeceğiz. Şimdiye kadar 5 bin yönetici ve çalışanımız gözaltına alındı. Erdoğan çıkıp listesini açıklasın, en önce de BDP/Blok milletvekillerini tutuklasın. Seçmenlerimizi tehdit etmesin. Başbakan seçimlerde aldığı yenilgi yüzünden BDP’li belediyeleri hedef aldı. Biz bütün belediye başkanlarımıza ve çalışanlarına kefiliz.

Demokratik bir anayasanın teminatı BDP ve Blok’tur. Meclis açılır açılmaz savaş kararı almak anayasa sürecini sabote etmektir. Gerçekten ciğeri yanan bir Başbakan, bu halkın yoksul çocuklarını ölmek ve öldürmek için dağlara göndermez. Başbakan ‘Gerekirse Öcalan’la yeniden görüşürüz’ diyor. Sayın Başbakan, ne zaman gerekecek? Daha kaç gencin ölmesi, kaç ananın ağlaması gerekiyor? Biz senin keyfini beklemek istemiyoruz. Kürt sorununun çözümü için 8 Ekim Cuma günü Türkiye’nin dört bir yanından Gemlik’e yürüyeceğiz. Bu yürüyüş müzakerenin önünü açmak için önemli bir adım olacak.

Son Güncelleme: 04.10.2011 13:20
Anahtar Kelimeler:
GültanKışanakÖcalanGemlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim