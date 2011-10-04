BDP Öcalan için Gemlik'e yürüyecek

BDP Grup toplantısında konuşan Gültan Kışanak, teröristbaşı Öcalan'a destek için Cuma günü Gemlik'e yürüyeceklerini açıkladı.

Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 24. Yasama döneminde, TBMM çatısı altındaki ilk grup toplantısı yapıldı. Grup toplantısında konuşan BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, 1 Ekim'e kadar sürdürdükleri boykotun "Türkiye’nin rayından çıkmakta olduğunu herkese göstermek için" yapıldığını söyledi. KCK operasyonu kapsamında süren gözaltıları değerlendiren Kışanak, "Bu sabah kalktığımızda yine bir siyasi soykırımla karşı karşıya kaldık.

Partimizin eski ve yeni yöneticileri şu an gözaltında. AKP polisi Kürt avına çıkmış durumda" diye konuştu. Kışanak, şunları söyledi: Bir zamanlar Tansu Çiller’in cebinde 100 kişilik bir infaz listesi vardı. Erdoğan’ın cebinde de binlerce kişilik bir siyasi infaz listesi var. Kürt isyanı liderlerinden Seyit Rıza 'Ben sizin hilelerinizle baş edemedim, bu bana dert oldu.

Ama ben de sizin önünüzde diz çökmedim, bu da size dert olsun' demişti.10 bin kişiyi de gözaltına alsanız biz sizin önünüzde diz çökmeyeceğiz. Şimdiye kadar 5 bin yönetici ve çalışanımız gözaltına alındı. Erdoğan çıkıp listesini açıklasın, en önce de BDP/Blok milletvekillerini tutuklasın. Seçmenlerimizi tehdit etmesin. Başbakan seçimlerde aldığı yenilgi yüzünden BDP’li belediyeleri hedef aldı. Biz bütün belediye başkanlarımıza ve çalışanlarına kefiliz.

Demokratik bir anayasanın teminatı BDP ve Blok’tur. Meclis açılır açılmaz savaş kararı almak anayasa sürecini sabote etmektir. Gerçekten ciğeri yanan bir Başbakan, bu halkın yoksul çocuklarını ölmek ve öldürmek için dağlara göndermez. Başbakan ‘Gerekirse Öcalan’la yeniden görüşürüz’ diyor. Sayın Başbakan, ne zaman gerekecek? Daha kaç gencin ölmesi, kaç ananın ağlaması gerekiyor? Biz senin keyfini beklemek istemiyoruz. Kürt sorununun çözümü için 8 Ekim Cuma günü Türkiye’nin dört bir yanından Gemlik’e yürüyeceğiz. Bu yürüyüş müzakerenin önünü açmak için önemli bir adım olacak.