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BDP konvoyu Diyarbakır'da durduruldu

Polis, ’diğer illerde BDP konvoyuna saldırı olabilir’ ihbarı aldıklarını ve bu nedenle geçişe izin vermedi.

BDP konvoyu Diyarbakır'da durduruldu

Polis, ’diğer illerde BDP konvoyuna saldırı olabilir’ ihbarı aldıklarını ve bu nedenle geçişe izin vermedi.

08 Ekim 2011 Cumartesi 12:26
BDP konvoyu Diyarbakır'da durduruldu
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İmralı Cezaevinde hükümlü bulunan çetebaşı Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla görüşememesini protesto amacıyla Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) ve Demokratik Toplum Kongresi’nin (DTK) desteğiyle Bursa’nın Gemlik İlçesinde yarın yapılacak yürüyüşe katılmak için Diyarbakır’dan yola çıkan konvoyu, polis kent çıkışında durdurdu. Polis, ’diğer illerde BDP konvoyuna saldırı olabilir’ ihbarı aldıklarını ve bu nedenle geçişe izin vermeyeceklerini bildirdi.

TUHAD-FED ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK)’nin ’Öcalan’a özgürlük’ sloganıyla Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapılacak yürüyüşle ilgili yaptıkları duyurular üzerine, sabah erken saatlerde toplanan yaklaşık bin kişi 7 otobüs, 10 midibüs ve otomobillerle yola çıktı. BDP Diyarbakır Miletvekili Emine Ayna, DTK Genel Başkan Yardımcısı ve BDP Siirt Miletvekili Gültan Kışanak, BDP Bingöl Miletvekili Dr. İdris Baluken’in de bulunduğu konvoy 10’uncu kilometredeki Yaşar Şimşek polis karakolu önünde, trafik kontrolü gerekçesiyle durduruldu.

Burada kimlik kontrolünden geçirilen BDP’liler bekletilirken, Diyarbakır Miletvekili Emine Ayna, 5 kilometre ilerde bulunan ikinci kontrol noktası olan Pirinçlik Karakoluna gitti. Burada önlem alan polis yetkilileri, milletvekili Emine Ayna’ya "BDP konvoyu diğer illerden geçtiğinde saldırıya uğrayacak" ihbarı aldıklarını ve bu nedenle geçişlere kesinlikle izin verilmeyeceğini bildirdi. Emine Ayna da ilk kontrol noktasına dönerek durumu diğer miletvekilleri ile BDP’lilere iletti. BDP konvoyunun Yaşar Şimşek Polis karakolu önündeki bekleyişi sürüyor.

GEMLİK'TE GÜVENLİK GÜÇLERİ KUŞ UÇURTMUYOR
Bu arada yürüyüşün yapılmasının planlandığı Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde güvenlik güçleri teyakkuza geçti. Herhangi bir olaya fırsat vermemek için emniyet güçleri seferber oldu. Gemlik'in farklı noktaları ile ilçe giriş çıkışlarında güvenlik şeritleri oluşturuldu.

Gemlik Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 350 polis memurunun yanı sıra Bursa'dan gelen yaklaşık 500 kişilik çevik kuvvet ekibi de ilçede görevlendirildi. Ayrıca 500 kişilik jandarma ekibi ve 2 panzer de Orhangazi Karsak Kavşağı'nda bekliyor.

İskele ve çarşı meydanında güvenlik tedbirleri alınırken, şüpheli araçları durduran emniyet ekipleri kimlik sorgusu yapıyor. Güvenlik tedbirlerinin pazartesi gününe kadar süreceği öğrenilirken, emniyet güçleri halkı provokasyonlara karşı uyanık olmaları konusunda uyardı.

Son Güncelleme: 08.10.2011 12:26
Anahtar Kelimeler:
PKKBDPEylemPolisİmralı
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