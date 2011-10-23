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BAZI YOLLAR KAPALI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı prova ve tören programı nedeniyle Lefkoşa’da 25 Ekim ile 29 Ekim tarihlerind

BAZI YOLLAR KAPALI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı prova ve tören programı nedeniyle Lefkoşa’da 25 Ekim ile 29 Ekim tarihlerind

23 Ekim 2011 Pazar 11:42
BAZI YOLLAR KAPALI
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı prova ve tören programı nedeniyle Lefkoşa’da 25 Ekim ile 29 Ekim tarihlerinde Gönyeli Çemberi ile Kıbrıs Gazetesi arasında kalan yol trafik akışına kapalı olacak.

Polis Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yol, 25 Ekim Salı günü prova dolayısıyla saat 08.00’den tören provasının sona ereceği saate kadar, 29 Ekim Cumartesi ise saat 07.30’dan törenin sona ereceği saate kadar kapatılacak.

Açıklamada söz konusu saatler içerisinde Yeni Organize Sanayi Bölgesine gitmek isteyen sürücüler için, Altınbaş Petrol istasyonu önündeki yol kavşağı ile Cezaevi kavşağından kontrollü olarak trafik akışı sağlanacağı belirtildi.

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt’dan gelecek araç sürücüleri de şehir merkezine giden yol güzergahlarını kullanarak ulaşımlarını sağlayabilecek.

GAZİMAĞUSA’DA PROVA FAZIL POLAT PAŞA BULVARINDA OLACAK

Öte yandan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı prova ve tören programı nedeniyle Gazimağusa’da 28 Ekim Cuma günü saat 13.00’den tören provasının sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı da trafiğe kapalı olacak. 29 Ekim Cumartesi ise saat 13.00’den törenin sona ereceği saate kadar Fazıl Polat Paşa Bulvarı, Fevzi Çakmak Bulvarı ve İlker Karter Caddesi ile Baykal çemberi trafik akışına kapatılacak.

Polis Genel Müdürlüğü, trafik akışını engellememek için sürücülerin belirtilen yollara park etmemelerini, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını da istedi.

Son Güncelleme: 23.10.2011 11:42
Anahtar Kelimeler:
LefkoşaTörenCumhuriyetYol29EkimBayramı
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