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Bazı Türk Ve Rum Siyasi Partilerin Toplantısı Sona Erdi

Siyasi partilerin bir sonraki toplantısı 16 Kasım'da saat 10.30'da yapılacak.

Bazı Türk Ve Rum Siyasi Partilerin Toplantısı Sona Erdi

Siyasi partilerin bir sonraki toplantısı 16 Kasım'da saat 10.30'da yapılacak.

19 Ekim 2011 Çarşamba 14:20
Bazı Türk Ve Rum Siyasi Partilerin Toplantısı Sona Erdi
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Bazı Türk ve Rum Siyasi partilerin, ara bölgedeki Ledra Palace Otel'de gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.  

Avrupa Parlamentosu Kıbrıslı Türklerle Yüksek Seviyede Temas Grubu üyelerinin de katıldığı ve yaklaşık üç buçuk saat süren toplantıda Rum EPALXI partisinin önerisi üzerine "Yeniden Birleşme: Yoldaki

Engeller" konusu ele alındı.

Görüşmeleri organize eden Slovakya'nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Anna Turenicova, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, toplantıda Kıbrıs sorununun çeşitli boyutlarının ele alındığını ve EPALXI'nin

önerisi üzerine ele alınan Yeniden Birleşme: Yoldaki Engeller" konusunda çeşitli görüşler ortaya konduğunu söyledi.

Turenicova, siyasi partilerin BM parametreleri içerisinde bir çözüm için liderlerin New York'ta ay sonunda yapılacak zirveyi iyi değerlendirmelerini beklediklerini de kaydetti.

Siyasi partilerin bir sonraki toplantısı 16 Kasım'da saat 10.30'da yapılacak.

Son Güncelleme: 19.10.2011 14:20
Anahtar Kelimeler:
PartiToplantıGörüşmeSiyasi
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