Bayramlaşma seremonileri..

UBP Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük, Kurban Bayramı çerçevesinde Gazimağusa ve İskele’deki parti merkezlerine giderek partililer ve vatandaşlarla bayramlaştı.

UBP’den verilen bilgiye göre, Küçük’e tebrik kabulleri sırasında eşi Gülin Küçük ile bölge milletvekilleri eşlik etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan İrsen Küçük, kazasız, belasız güzel bir bayram geçirilmesini istediğini belirterek, “Bilhassa gençlerimiz araç kullanırlarken çok dikkatli olmalıdırlar. İçki içerek araçlarıyla trafiğe çıkmamalıdırlar. Trafikte her gün duyduğumuz kazalar bizleri üzmektedir. Dilerim ki bu bayram kazasız ve belasız geçer! Ben herkese, tüm KKTC Halkına, Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti halkına, tüm İslam alemine mutlu bir bayram geçirmelerini dilerim. Herkesin bayramını kutlarım” dedi.