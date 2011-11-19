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Baykal içerdeyken evine hırsız girdi

Deniz Baykal'ın evine, önceki gün akşam mutfak penceresinden hırsız girdiği öğrenildi

Baykal içerdeyken evine hırsız girdi

Deniz Baykal'ın evine, önceki gün akşam mutfak penceresinden hırsız girdiği öğrenildi

19 Kasım 2011 Cumartesi 11:47
Baykal içerdeyken evine hırsız girdi
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CHP eski genel başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın evine, önceki gün akşam mutfak penceresinden hırsız girdiği öğrenildi.

Bir gazeteye verdiği demeçte, alt kattan gelen sesler üzerine aşağıya indiğini ifade eden Baykal'ın, "kim o" diye bağırması üzerine hırsızın kaçtığı öğrenildi. Baykal'ın, hırsızın arkasından bahçesinin dışına kadar koştuğu öğrenildi. 

Gazeteye konuşan Baykal, "Konuşma sesi duydum, bana iki kişi gibi geldi ama polis ayak izlerinden tek kişi olduğunu söyledi." şeklinde konuştu. Yaşanan bu gelişmelerden sonra Baykal'ın, Angora Sitesi'ndeki evine alarm taktırma kararı aldığı örenildi.

Polis, yaptığı incelemede, ana giriş kapısından değil bahçe kapısı zorlanarak eve girildiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinden aldıkları parmak izleri ve diğer bulgularla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

Baykal, 2005 yılında Angora Sitesi'nde bulunan evine taşındı. Pek çok siyasetçinin kaldığı site, özel güvenlik görevlileri tarafından korunurken, pek çok site güvenlik kamerası tarafından izleniyor.

Son Güncelleme: 19.11.2011 11:47
Anahtar Kelimeler:
PolisDeniz BaykalHırsız
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