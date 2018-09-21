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Batının Yaptırımları, Rusya - Çin İlişkilerini Güçlendiriyor

RUSYA SANAYİ VE TİCARET BAKANI DENİS MANTUROV: “(RUSYA VE ÇİN) SANAYİLERİMİZ GÜÇLENDİĞİ ORANDA ABD BAŞTA OLMAK ÜZERE BATILI MESLEKTAŞLARIMIZDA HOŞNUTSUZLUK YARATIYOR”

Batının Yaptırımları, Rusya - Çin İlişkilerini Güçlendiriyor

RUSYA SANAYİ VE TİCARET BAKANI DENİS MANTUROV: “(RUSYA VE ÇİN) SANAYİLERİMİZ GÜÇLENDİĞİ ORANDA ABD BAŞTA OLMAK ÜZERE BATILI MESLEKTAŞLARIMIZDA HOŞNUTSUZLUK YARATIYOR”

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
Batının Yaptırımları, Rusya - Çin İlişkilerini Güçlendiriyor

RUSYA SANAYİ VE TİCARET BAKANI DENİS MANTUROV: “(RUSYA VE ÇİN) SANAYİLERİMİZ GÜÇLENDİĞİ ORANDA ABD BAŞTA OLMAK ÜZERE BATILI MESLEKTAŞLARIMIZDA HOŞNUTSUZLUK YARATIYOR”

"ABD VE BATILI ÜLKELERİN UYGULADIĞI YAPTIRIMLAR, BASKI VE BELİRLİ ALANLARDAKİ YASAKLAR, BİZİ (RUSYA VE ÇİN) TEKRAR İŞ BİRLİĞİMİZİ DERİNLEŞTİRMEYE VE ÇÖZÜMLER BULMAYA İTİYOR"

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Rusya ve Çin’de gelişen sanayinin ve iki ülke arasındaki iş birliğinin Batılı ülkeleri rahatsız ettiğini belirterek, “Batının baskısı ve yaptırımları bizi tekrar iş birliğimizi derinleştirmeye itiyor.” dedi.

Manturov, Çin'in Kunming şehrinde Rusya ve Çin arasında sanayi alanında yapılan alt komite görüşmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

Rusya ve Çin’in zorlu jeopolitik ve ekonomik koşullar içerisinde olduğuna işaret eden Manturov, “Her şeyden önce, bu, metalürji ve özellikle alüminyumda büyük miktarlarda rekabetçi ürünler üretmemizden kaynaklanıyor.” diye konuştu.

Rusya ve Çin sanayilerinin gelişmesi nedeniyle Batılı ülkelerin rahatsızlık duyduğunu savunan Manturov, “Sanayilerimiz güçlendiği oranda ABD başta olmak üzere Batılı meslektaşlarımızda hoşnutsuzluk yaratıyor.” dedi.

Söz konusu hoşnutsuzluğun bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Manturov, “Özellikle metalürji, alüminyum, elektronik sanayi, tıbbi ürünler, otomotiv ve diğer sanayi dallarında iş birliğimizi arttırmak istiyoruz. ABD ve Batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar, baskı ve belirli alanlardaki yasaklar, bizi tekrar iş birliğimizi derinleştirmeye ve çözümler bulmaya itiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın dün imzaladığı başkanlık kararnamesi uyarınca Rusya'ya yeni yaptırımlar getirmişti. 

Beyaz Saray’dan hafta başında yapılan açıklamada ise Çin'den ithal edilen 200 milyar dolarlık ürüne daha 24 Eylül'den itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmişti

Son Güncelleme: 21.09.2018 14:32
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