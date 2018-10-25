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Batılı Diplomat: "(kıbrıs Müzakereleri) Türk Tarafı Ucu Açık Bir Görüşme İstemiyor"

ÜST DÜZEY AB YETKİLİSİ:

Batılı Diplomat: "(kıbrıs Müzakereleri) Türk Tarafı Ucu Açık Bir Görüşme İstemiyor"

ÜST DÜZEY AB YETKİLİSİ:

25 Ekim 2018 Perşembe 13:07
Batılı Diplomat:

ÜST DÜZEY AB YETKİLİSİ: "SUUDİLERİN KAŞIKÇI OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI GERÇEKÇİ VE İNANDIRICI GELMEDİ" 

Ankara, 25 Ekim 18 :Batılı bir diplomat Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin görüşmelerin tekrar gündeme gelmesi konusunda "Türk tarafı ucu açık bir görüşme istemiyor." ifadesini kullandı. 

Batılı diplomat, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres\'in, Kıbrıs sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute\'un BM Güvenlik Konseyine sunduğu rapora ilişkin, "Jane\'in sunduğu Kıbrıs raporu beklediğimizden daha olumluydu." şeklinde konuştu.

"SUUDİLERİN AÇIKLAMALARI GERÇEKÇİ VE İNANDIRICI GELMEDİ"

Avrupa Birliği\'nden (AB) üst düzey bir yetkili de, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın öldürülmesiyle ilgili Suudi Arabistan\'ın yaptığı açıklamaların gerçekçi ve inandırıcı olmadığı değerlendirmesinde bulundu.
Üst düzey AB yetkilisi, Suudi gazeteci Kaşıkçı\'nın öldürülmesi, Türkiye-AB ilişkileri, ABD\'nin İran\'a yönelik yaptırımlarıyla Suriye krizine ilişkin bir grup gazeteciye açıklama yaptı.
AB yetkilisi, Kaşıkçı\'nın öldürülmesine ilişkin detaylı bir adli soruşturmanın sonuçlarını bekleyeceklerini belirterek, söz konusu cinayeti işleyenlerin yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.
Yetkili, "Olayın İstanbul\'da meydana gelmesi endişe verici. Hala kafamızda soru işaretleri var. Kaşıkçı ne yaptı ki öldürüldü?" ifadelerini kullandı.
Türk yetkililerin süreci iyi yönettiğinin altını çizen AB yetkilisi, "Türkiye, Suudi Arabistan\'a güçlü baskı uyguladı." dedi.
Suudi Arabistan\'ın, Kaşıkçı\'nın arbede sırasında öldüğünü açıklandığını hatırlatan yetkili, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Delillere bakmak gerekiyor. Suudilerin Kaşıkçı olayına ilişkin yaptığı açıklamalar inandırıcı ve gerçekçi gelmedi. Bir sonraki adım, Kaşıkçı\'nın cesedinin bulunması. Ceset yoksa Suudilerin sözlerine inanmamız zor olacak. Somut bir adım atmak için ceset bulunmasa da başka deliller yeterli olabilir. Şu an soruşturmanın sonuçlarının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Gerçekleri bulmak için çalışıyoruz."
TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ
Üst düzey AB yetkilisi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun geçen ağustosta düzenlediği Reform Eylem Grubu Toplantısı\'na atıfta bulunarak, Türkiye\'nin bu toplantıda belirlediği adımların, AB\'nin tavsiyelerine yakın olduğunu dile getirdi.
Yetkili, "Türkiye\'nin hukukun üstünlüğü ve terörizmle mücadele yasası gibi konularda atacağı adımları bekliyoruz." şeklinde konuştu.
Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak\'ın katılımının önemli bir mesaj verdiğine işaret eden yetkili, bir sonraki toplantının aralıkta yapılacağını söyledi.
Üst düzey yetkili, Türkiye ile Birlik arasında yüksek düzeyli diyalogların tekrar başladığına dikkati çekerek, "Kasım ayının sonunda, Türkiye ve AB arasında yüksek düzeyli bir dizi toplantı yapılacak. Bu toplantılarda, enerji, ekonomi ve ulaştırma konuları ele alınacak." dedi.
Yetkili, "Özellikle vize serbestisi, terörle mücadele ve mültecilerle ilgili konularda teknik düzeyde görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Vize serbestisinden bağımsız olarak gazeteci, öğrenci ve iş adamlarına yönelik vize kolaylığının olup olmayacağı sorusu üzerine yetkili, "Erasmus’a giden öğrencilerden, vizelerini zamanında alamama gibi şikayetler geliyor. Bu konu, tek taraflı bir konu fakat henüz bir görüşme yok." şeklinde konuştu.
"SURİYE\'DEKİ KRİZİ SONLANDIRACAK HERHANGİ BİR TOPLANTIYI DESTEKLERİZ"
AB yetkilisi, 27 Ekim\'de İstanbul\'da düzenlenecek Suriye Konulu Dörtlü Zirve\'ye ilişkin de "Biz, Suriye\'deki kötü durumu sona erdirecek herhangi bir toplantıyı destekleriz. Şu an en önemli görevimiz, Suriye\'deki bu durumu sona erdirmek." dedi.
İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi\'ndeki ateşkesin korunması konusunda varılan mutabakata ilişkin yetkili, "İdlib\'de şu an iki problem mevcut. Birincisi insani kriz ki bu şu an çözüldü. Diğer problem ise Suriye\'nin diğer bölgelerinden İdlib\'e getirilen radikal grupların nereye gideceği." diye konuştu.
Yetkili, Suriye\'nin yeniden yapılandırılması konusuna yönelik, "Rejimin elini güçlendirebileceği endişesi taşıyoruz. Bu konu da zaten o aşamada değiliz." ifadelerini kullandı. Yetkili, Suriye genelinde henüz istikrar sağlanamaması nedeniyle Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin (BMMYK) Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönme zamanının henüz gelmediği görüşünde olduğunu belirtti.
"ABD\'NİN İRAN\'A YÖNELİK YAPTIRIMLARINA KARŞIYIZ"
Yetkili ayrıca ABD\'nin İran\'a yönelik yaptırımlarına ilişkin, "ABD\'nin İran\'a yönelik yaptırımlarına karşıyız. AB şirketlerini bu yaptırımlardan korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Konuya ilişkin Türkiye ile de yakın temaslarımız sürüyor." dedi.

(AA/AK/ŞEB)

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