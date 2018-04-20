Batı Şeria\'daki Bartaa Beldesi İki Gündür Giriş Çıkışlara Kapalı

Ramallah, 20 Nisan 18 (.): İşgal altındaki Batı Şeria\'da yer alan Bartaa beldesine İsrail tarafından başlatılan giriş çıkış yasağının sürdüğü bildirildi.



Bartaa Belediye Başkanı Gassan Kabha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldeye geçişleri sağlayan Ümmü Reyhan kontrol noktasının İsrail ordusu tarafından dünden beri kapalı tutulduğunu söyledi.



Kabha, tüm giriş ve çıkışların engellendiği kontrol noktasından geçemeyen Filistinlilerin tepelik ve taşlık yollardan Bartaa\'ya ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.



İsrail ordusunun insani durumları göz ardı ettiğini vurgulayan Kabha, Bartaa\'daki hastaların tedavi amaçlı çıkışlarına da izin verilmediğine dikkati çekti.







İsrail ordu radyosu dün Ümmü Reyhan kontrol noktasında Filistinli bir şoförün İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığını bildirmişti.Batı Şeria\'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Bartaa beldesinde yaklaşık 7 bin kişi yaşıyor.(AA/FEZ)