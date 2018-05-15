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Batı Şeria\'da Gazze Şehitleri İçin Genel Grev

Ramallah, 15 Mayıs 18 : Batı Şeria\'ya bağlı tüm kent, belde ve mülteci kamplarında, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 59 Filistinlinin şehit edilmesi nedeniyle genel  greve gidildi.  

Batı Şeria\'da Gazze Şehitleri İçin Genel Grev

Ramallah, 15 Mayıs 18 : Batı Şeria\'ya bağlı tüm kent, belde ve mülteci kamplarında, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 59 Filistinlinin şehit edilmesi nedeniyle genel  greve gidildi.  

15 Mayıs 2018 Salı 12:42
Batı Şeria\'da Gazze Şehitleri İçin Genel Grev
Ramallah, 15 Mayıs 18 : Batı Şeria\'ya bağlı tüm kent, belde ve mülteci kamplarında, Gazze sınırında dün düzenlenen gösterilerde 59 Filistinlinin şehit edilmesi nedeniyle genel  greve gidildi.  
Bölgedeki esnaf, bu sabah dükkanlarını açmazken, Toplu Taşıma Sendikası iç ve dış tüm seferlerini durdurdu, Filistin hükümeti de resmi dairelerin kapalı tutulacağını açıkladı.
Batı Şeria\'daki genel grev kapsamında bugün üniversite, enstitü, banka, fırın ve akaryakıt istasyonları da açılmayacak.  
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün yaptığı açıklamada, Gazze sınırında yaşanan olaylar nedeniyle 3 gün ulusal yas ilan edildiğini ve salı günü için genel greve gidileceğini duyurmuştu.  
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ABD Büyükelçiliği\'nin Kudüs\'e taşınması ve Nekbe\'nin 70\'inci yılını protesto etmek için dün Gazze sınırında düzenlenen gösterilerde biri bebek 59 Filistinli İsrail ordusunun saldırıları sonucu şehit olmuştu. 
(AA/AK/ŞEB)

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