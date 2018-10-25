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Batı Afrika, Ebola Yüzünden 7 Milyar Dolar Kaybetti

BATI AFRİKA SAĞLIK ORGANİZASYONU GENEL DİREKTÖRÜ PROF. STANLEY OKOLO:

Batı Afrika, Ebola Yüzünden 7 Milyar Dolar Kaybetti

BATI AFRİKA SAĞLIK ORGANİZASYONU GENEL DİREKTÖRÜ PROF. STANLEY OKOLO:

25 Ekim 2018 Perşembe 07:13
Batı Afrika, Ebola Yüzünden 7 Milyar Dolar Kaybetti

BATI AFRİKA SAĞLIK ORGANİZASYONU GENEL DİREKTÖRÜ PROF. STANLEY OKOLO: "BATI AFRİKA ÜLKELERİ OLARAK 2014\'TE EBOLA SALGINIYLA KARŞI KARŞIYA KALDIK. GELDİĞİMİZ NOKTADA EKONOMİK VE İNSANİ KALKINMA AÇISINDAN 7 MİLYAR DOLAR KAYBETTİK"

Abuja, 25 Ekim 18 : Sierra Leone, Liberya, Gine, Nijerya ve Senegal\'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede görülen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Ebola salgını nedeniyle Batı Afrika ülkeleri 7 milyar dolar kayıp yaşadı.
Batı Afrika Sağlık Organizasyonu Genel Direktörü Prof. Stanley Okolo, ebolanın 2014\'ten bu yana kıtada ciddi maddi zarara neden olduğunu söyledi.
Okolo, "Batı Afrika ülkeleri olarak 2014 yılında Ebola salgınıyla karşı karşıya kaldık. Geldiğimiz noktada ekonomik ve insani kalkınma açısından 7 milyar dolar kaybettik." dedi.
Ebola nedeniyle yaşanan kaybın sadece maddi olmadığına dikkati çeken Okolo, salgından etkilenen binlerce insan olduğunu vurguladı.
Okolo, Batı Afrika ülkelerine de çağrı yaparak, "Salgına karşı mücadelede ilk 48 saat çok önemli. Bu nedenle tüm ülkeler salgına karşı gereken önlemleri almak zorunda." uyarısında bulundu.
İlk kez 1976\'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde (KDC) ortaya çıkan ebola, Aralık 2013\'te Batı Afrika\'da yeniden görülmüştü.
Batı Afrika ülkelerinde 2014-2017 yıllarında görülen salgında yaklaşık 30 bin kişiye Ebola virüsü bulaşmış ve 11 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti.
(AA/AK/ÖK)
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