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Batı Şeria’dan Gazze'ye destek yürüyüşü

İşgal altındaki Batı Şeria’da, Filistin yönetiminin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne uyguladığı yaptırımların kaldırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Batı Şeria’dan Gazze'ye destek yürüyüşü

İşgal altındaki Batı Şeria’da, Filistin yönetiminin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne uyguladığı yaptırımların kaldırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

28 Haziran 2018 Perşembe 06:28
Batı Şeria’dan Gazze'ye destek yürüyüşü

İşgal altındaki Batı Şeria’da, Filistin yönetiminin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne uyguladığı yaptırımların kaldırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Yüzlerce Filistinli, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde bulunan Tulkerim kentinde düzenlenen gösteride "Yaptırımları kaldırın" yazılı dövizler taşıdı, Filistin iç bölünmüşlüğünün sona ermesi ve ulusal birliğin sağlanması için sloganlar attı.

Filistinli göstericiler, yıl başında Ramallah'ta toplanan Filistin Merkez Konseyinde alınan kararların uygulanmasını ve hükümetin Gazze'ye uyguladığı yaptırımların kaldırılmasını istedi.

Gösteride AA muhabirine konuşan Filistin Parlamento Başkan Yardımcısı Hasan Harişe, Filistin yönetiminin Gazze’ye uyguladığı yaptırımları kaldırmasının, iç bölünmüşlüğü bitirme ve ulusal birliği güçlendirme noktasında önemli bir adım olacağını söyledi.

Harişe, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail’in desteklediği ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" olarak sunulan plan ile mücadele etmenin yolunun Filistin’in birliğinden geçtiğine vurgu yaparak başta Gazze’de yaşayan yaklaşık iki milyon Filistinli olmak üzere Filistinlilerin mücadele azminin güçlendirilmesinin gerektiğine dikkat çekti.

Filistin hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30 ila 50 oranında kesintili ödüyordu. Memurlar geçen aydan bu yana ise maaş alamadı. Filistin yönetimi ve yetkililerinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, mart ayında Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın Gazze ziyareti sırasında konvoyuna düzenlenen saldırıdan Hamas'ı sorumlu tutmuş ve Gazze'ye yönelik "bazı mali ve hukuki kararlar" alma tehdidinde bulunmuştu.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

“YÜZYILIN ANLAŞMASI”

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda öne sürdüğü "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen planın, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.

ABD Başkanı Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "‎‎Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere geçen hafta Ortadoğu turuna çıkmış, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşme yapmamıştı.

İsrail'in Hayom gazetesi, "Suudi Arabistan, BAE, Mısır ve Ürdün liderlerinin, Kushner'e Yüzyılın Anlaşması planına destek verdiklerini açıkladıklarını" duyurmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda arabuluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirtmişti.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat da "Kushner ve Greenblatt'ın Ortadoğu turunun Batı Şeria'da siyasi rejimi değiştirme ve Filistin yönetimini devirme girişiminin tanıtımı" olduğunu ifade etmişti.

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Son Güncelleme: 28.06.2018 09:40
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