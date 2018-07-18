banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
91835
ALTIN
188.178
DOLAR
4.7831
STERLİN
6.2400
EURO
5.5608
İçişleri Bakanlığı'nda yeni atamalar
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA YENİ ATAMALAR
Ülkenin acil sorunlarından biri daha çözüldü!
ÜLKENİN ACİL SORUNLARINDAN BİRİ DAHA...
Bakan, Devleti zarara soktu!
BAKAN, DEVLETİ ZARARA SOKTU!
Terzi Osman hayatını kaybetti
TERZİ OSMAN HAYATINI KAYBETTİ
banner282
Flaş Haber
Bakan, Devleti zarara soktu!
Kapat

Batı Şeria'da “Yüzyılın Anlaşması“ planına karşı gösteri

İşgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli, "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı ve Filistin yönetiminin plana yönelik tutumuna destek gösterisi düzenledi.

Batı Şeria'da “Yüzyılın Anlaşması“ planına karşı gösteri

İşgal altındaki Batı Şeria'da binlerce Filistinli, "Yüzyılın Anlaşması" planına karşı ve Filistin yönetiminin plana yönelik tutumuna destek gösterisi düzenledi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:01
Batı Şeria'da “Yüzyılın Anlaşması“ planına karşı gösteri

Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğraflarının yanı sıra Filistin davasının tasfiyesine yönelik girişimleri kınayan yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.
Nablus Valisi Ekrem er-Racub, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, Filistin halkının tamamının, haklarının ellerinden alınmasının ve davalarına yönelik herhangi bir tasfiye veya anlaşmanın karşısında durduğunu vurguladı.
Racub, "Filistin halkı, meşru haklarını koruma savaşında yönetimle birleşmiştir ve haklardan feragat etmek yoktur." diye konuştu.
Nablus Valisi, Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları ve şehit ailelerini sahipsiz bırakmayacağını, onların maaş ve istihkaklarının ödenmesine yönelik yükümlülüğünü yerine getirmekten geri durmayacağını ifade etti.
"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI
ABD Başkanı Trump'ın "büyük ilerleme" kaydedildiğini belirttiği planın ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Ancak basında, bu planın Filistin sorununun çözümünden çok İsrail'in işgalini pekiştireceği yorumları yapılıyor.
Basındaki iddialara göre plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılmasını, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bir bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi şartları içerirken, planda 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönmesine izin verilip verilmeyeceği konusuna ise yer verilmediği belirtiliyor. Bu nedenle de plan kabul edilse bile Filistinli mültecilerin topraklarına dönüşüne izin verilmeyeceği ifade ediliyor.
Yüzyılın Anlaşmasını, "Yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddediyor.
Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi JasonGreenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 19 Haziran'da başladıkları Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. Abbas, Kushner ile görüşmeyi kabul etmemişti.
 

banner288
Son Güncelleme: 18.07.2018 11:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Macron'dan Sırbistan'ın Ab Üyeliğine
Macron'dan Sırbistan'ın Ab Üyeliğine "şartlı Evet"
Mısır'dan
Mısır'dan "refah Sınır Kapısı Kapatılmadı" Açıklaması
Beyaz Saray'da Trump'ın basın açıklaması sırasında elektrikler gitti
Beyaz Saray'da Trump'ın basın açıklaması sırasında elektrikler gitti
Çin donanması 2 yeni savaş gemisiyle güç gösterisi yaptı
Çin donanması 2 yeni savaş gemisiyle güç gösterisi yaptı
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası
Mısır'da darbe karşıtı 18 kişiye hapis cezası
Hindistan'daki çöken binada 3 cesede ulaşıldı
Hindistan'daki çöken binada 3 cesede ulaşıldı
Brüksel'de 2. Somali Ortaklık Forumu
Brüksel'de 2. Somali Ortaklık Forumu
Hindistan'da Muson yağmurları 511 can aldı
Hindistan'da Muson yağmurları 511 can aldı
Irak'ta bombalı saldırı
Irak'ta bombalı saldırı
Ukrayna’dan Malezya uçağı açıklaması: “Sorumluları bulmak onurumuz”
Ukrayna’dan Malezya uçağı açıklaması: “Sorumluları bulmak onurumuz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim