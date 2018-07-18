Batı Şeria'da “Yüzyılın Anlaşması“ planına karşı gösteri

Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğraflarının yanı sıra Filistin davasının tasfiyesine yönelik girişimleri kınayan yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

Nablus Valisi Ekrem er-Racub, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, Filistin halkının tamamının, haklarının ellerinden alınmasının ve davalarına yönelik herhangi bir tasfiye veya anlaşmanın karşısında durduğunu vurguladı.

Racub, "Filistin halkı, meşru haklarını koruma savaşında yönetimle birleşmiştir ve haklardan feragat etmek yoktur." diye konuştu.

Nablus Valisi, Filistin yönetiminin İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları ve şehit ailelerini sahipsiz bırakmayacağını, onların maaş ve istihkaklarının ödenmesine yönelik yükümlülüğünü yerine getirmekten geri durmayacağını ifade etti.

"YÜZYILIN ANLAŞMASI" PLANI

ABD Başkanı Trump'ın "büyük ilerleme" kaydedildiğini belirttiği planın ne zaman açıklanacağı bilinmiyor. Ancak basında, bu planın Filistin sorununun çözümünden çok İsrail'in işgalini pekiştireceği yorumları yapılıyor.

Basındaki iddialara göre plan, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün İsrail'e bırakılmasını, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin büyük bir bölümünün varlığını korumaya devam etmesi gibi şartları içerirken, planda 5,9 milyondan fazla Filistinli mültecinin topraklarına geri dönmesine izin verilip verilmeyeceği konusuna ise yer verilmediği belirtiliyor. Bu nedenle de plan kabul edilse bile Filistinli mültecilerin topraklarına dönüşüne izin verilmeyeceği ifade ediliyor.

Yüzyılın Anlaşmasını, "Yüzyılın tokadı" olarak niteleyen ve plana karşı olduğunu dile getiren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, plana ilişkin detayları ele almak isteyen ABD'li yetkililerle görüşmeyi reddediyor.

Trump'ın damadı ve danışmanı Kushner ile Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi JasonGreenblatt, "Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere 19 Haziran'da başladıkları Ortadoğu turu kapsamında Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmişti. Abbas, Kushner ile görüşmeyi kabul etmemişti.

