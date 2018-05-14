Batı Şeria'da Nekbe ve ABD Protestosu!

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle gösteri düzenledi.

Nekbe'yi Anma Ulusal Komitesi'nin çağrısı üzerine Ramallah'ın merkezindeki Yasir Arafat Meydanı'ndan toplanan yüzlerce Filistinli, Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya kontrol noktasına doğru yürüyüşe geçti.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayan sloganlar attı.

"ABD YÖNETİMİ, İŞGALİN PARÇASI OLDUĞUNU RESMEN İLAN EDİYOR"

Nekbe'yi Anma Ulusal Komitesi Koordinatörü Muhammed Alyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkının, bağımsız Filistin devletinin başkenti Kudüs'e olan bağlılığını vurgulamak ve ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için burada olduklarını" söyledi.

Alyan, "Kudüs'ten ve geri dönüş hakkından ödün vermeyeceğiz. ABD yönetimi, işgalin bir parçası ve müttefiki olduğunu resmen ilan ediyor." dedi.

Filistinli gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde Nekbe'nin 70. yılı ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle ABD ve İsrail'in protesto edilmesi çağrısında bulunmuştu.



