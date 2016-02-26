Batı Şeria'da Gösteriler

İSRAİL ASKERLERİ, CUMA NAMAZININ ARDINDAN BATI ŞERİA'DA DÜZENLENEN GÖSTERİLERE MÜDAHALE ETTİ

İsrail askerlerinin, cuma namazının ardından Batı Şeria'da düzenlenen gösterilere müdahale ettiği bildirildi.

Halk Direniş Komiteleri tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri, Ramallah'ın Belin, Nalin, Nablus'un Kefr Kadum, Beyt Lahim'in El-Musira kasabalarında Yahudi yerleşim birimleri ve ayrım duvarını protesto etmek için düzenlenen gösterilere müdahale etti.

İsrail askerleri göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi de kullandı. Filistinliler, askerlere taş ve molotof kokteyli atıp, lastik yakarak karşılık verdi. Askerlerin kullandığı göz yaşartıcı gaz nedeniyle onlarca Filistinli boğulma tehlikesi yaşadı.

Doğu Kudüs ile Batı Şeria, 1967'den beri İsrail tarafından işgal altında tutuluyor. İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 200 bin, Batı Şeria'da ise 400 bin Yahudi yerleşimci bulunuyor. Uluslararası hukuka göre buralardaki tüm Yahudi yerleşim yerleri yasa dışı kabul ediliyor. Gazze Şeridi ise 2006'dan bu yana İsrail tarafından abluka altında tutuluyor. İsrail inşa ettiği ayrım duvarı ile Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin Kudüs'e girişlerini engelliyor.