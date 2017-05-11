Batı Şeria'da Çatışma

BATI ŞERİA'NIN EL-BİRA KENTİNDE, İSRAİL ASKERLERİNİN FİLİSTİNLİLERİN YÜRÜYÜŞÜNE MÜDAHALE ETMESİ SONUCU 13 FİLİSTİNLİ YARALANDI

Batı Şeria'nın El-Bira kentinde İsrail askerlerinin Filistinlilerin düzenlediği yürüyüşe müdahale etmesi sonucu 13 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla yürüyüş düzenleyenlerin Bira kentindeki Beyt İyl kontrol noktasına doğru ilerlemesi üzerine İsrail askerleri Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etti.

Filistin Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, gerçek ve plastik mermiyle yaralanan 13 Filistinlinin, Filistin Tıp Merkezine kaldırıldıkları kaydedildi.

Açıklamada, çok sayıda Filistinlinin de gaz bombasından etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.